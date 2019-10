Grillplatz im Krandel ist Geschichte

Wildeshausen – Weil der Grillplatz bei der Skateranlage im Krandel in Wildeshausen immer wieder unsauber hinterlassen und sogar mutwillig zerstört wurde, ist die Anlage jetzt zurückgebaut worden. Damit ist das Projekt, Grillplätze für die freie Nutzung der Bürger zu schaffen, an dieser Stelle gescheitert.

Der Platzwart des VfL Wittekind hatte sich bei Krandelverwalter Wolfgang Sasse wiederholt über die Zustände auf dem Grillplatz beklagt. Zur Lösung setzte Sasse einen Ortstermin an, um diesen Missstand unbürokratisch zu beenden. Außer ihm nahmen Mathias Kluck (SPD), einer der Initiatoren für den Bau von zwei Grillplätzen für die freie Nutzung der Bürger, und der städtische Baudezernent Manfred Meyer teil. Laut Sasse mussten die Beteiligten leider feststellen, dass es keinen Sinn macht, das Projekt im Krandel fortzusetzen. Meyer verwies auf den wöchentlichen, dreimaligen Reinigungseinsatz des Bauhofs hin und schlug den sofortigen Rückbau sowie die Beseitigung der Anlage vor. Die Beteiligten vor Ort schlossen sich diesem Vorschlag an.

Kluck habe allerdings dargestellt, dass die andere Einrichtung am Stockenkamp gut angenommen werde und in einem verwendungsfähigen Zustand sei, so Sasse. Nach jahrelangem Bemühen hatte das Jugendparlament 2018 die erstmals 2014 beantragten Grillplätze einweihen können. Die damals festgesetzte Nutzungsordnung hat allerdings offenbar zumindest im Krandel nicht für eine sachgemäße Benutzung sorgen können.