Griff in die Kreiskasse: Prozess gegen Angestellte beginnt

Ab 12. November Verhandlungen vor dem Amtsgericht

Vor dem Amtsgericht in Wildeshausen wird ab dem 12. November wegen Betruges und Urkundenfälschung verhandelt.

Das Schöffengericht beim Amtsgericht in Wildeshausen hat die Termine festgelegt, an denen es zur Verhandlung gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Landkreises Oldenburg sowie eine weitere Angeklagte kommen soll. Auftaktverhandlung ist am 12. November um 9.30 Uhr.