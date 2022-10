Granatenfund am Feldweg

Von: Dierk Rohdenburg

Einsatz für die Polizei in Großenkneten (Symbolbild) © Fotostand/Imago

Wildeshausen/Großenkneten – Am Mittwoch gegen 9 Uhr kam es in Großenkneten auf einem Feldweg an der Straße „Zum Almsweg“ zum Fund einer Granate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die 42 Kilogramm schwere und im Durchmesser 15 Zentimeter große Granate wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMB) vor Ort in Augenschein genommen und schließlich abtransportiert.

Es ist am Fundort nicht zur Sprengung der Granate gekommen.

Weitere Polizeimeldung:

Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am Dienstag gegen 11 Uhr in Wildeshausen auf dem Nordring im Einmündungsbereich der Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten befuhr den Nordring in Richtung der Bundesstraße und wollte nach rechts auf die Breslauer Straße abbiegen.

Der Abbiegevorgang schlug fehl, da der Fahrer zu schnell unterwegs war und in der Kurve mit einem Laternenmast kollidierte. Der Mann wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW Polo war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Schaden wurde mit 5.000 Euro angegeben.

Einbruch in Wildeshausen

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs am Montag zwischen 13 und 21 Uhr in der Kreisstadt.

Laut Bericht hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße „Vor der Lehmkuhle“ auf und gelangten in das Wohnhaus. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räume und stahlen Schmuck. Die Höhe des Schadens wurde auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oldenburg

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Fußgängerin kam es am Montag gegen 16.40 Uhr in Ganderkesee. Ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg am Pappelweg in Ganderkesee. Dort kam ihm eine 75-jährige Fußgängerin entgegen. Zunächst wich die Fußgängerin aus der Gemeinde Ganderkesee aus, bewegte sich dann jedoch wieder in Richtung des Radfahrers.

Der 18-Jährige konnte hierauf nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierte mit der Frau und zog sie mit sich. Die Seniorin kam zu Fall, und der Pedelec-Fahrer prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, brauchten jedoch keine ärztliche Behandlung.

Wegen eines Tieres kam es am Montag gegen 8.30 Uhr in Ganderkesee zu einem Unfall. Laut Polizeibericht befuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem BMW den Heilstättenweg in Ganderkesee, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Bei dem Versuch, auszuweichen, verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in der Folge in einen Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt und der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei auf 2.500 Euro geschätzt.