„Gräflicher“ Besuch zur Preisverleihung

99 mal setzen Einwohner ein Zeichen für die Umwelt und gegen die „Ich-Gesellschaft“

+ Griff in „gräfliche“ Zügel: Landrat Carsten Harings.

Wildeshausen – Ehre, wem Ehre gebührt: Niemand anders als „Graf Anton Günther“ war es, der sich am Mittwochnachmittag vor dem Kreishaus in Wildeshausen an die Gewinner der „Aktion saubere Landschaft“ wandte. Hoch zu Ross und flankiert von seinem Knappen richtete er gewählte Worte an die Versammelten – und lud sie zum Oldenburger Kramermarkt ein, der in diesem Jahr von Freitag, 27. September, bis Sonntag, 6. Oktober, in der fernen Grafenstadt über die Bühne gehen wird. Diese Werbeaktion der Veranstalter kam bei den Anwesenden sichtlich gut an.