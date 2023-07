Gospelchor singt beim „Wild Rock Open Air“

Von: Ove Bornholt

Organisieren das kleine Festival auf der Burgwiese: Angelika Stelter (von links), Mike Butzelar, Tobi Brand, Bernd und Britta Spille, Jacqueline Asmussen sowie Jessica Bahrs. © Wild Rock

Sieben Bands beteiligen sich im August beim Festival „Wild Rock Open Air“ auf der Burgwiese in Wildeshausen. Das Angebot richtet sich auch an Familien.

Wildeshausen – Das gab es noch nie: Der Gospelchor „Joyful Voices“ singt beim „Wild Rock Open Air“ am Samstag, 26. August, auf der Burgwiese in Wildeshausen. Gut, fairerweise muss man sagen, dass das kleine Freiluftfestival auch erst zum zweiten Mal über die Bühne der Konzertmuschel geht. Von den Sängern aus der evangelischen Kirchengemeinde abgesehen wird viel gerockt, aber auch andere Musikrichtungen werden vertreten sein. „Wir wollten mit dem Gospelchor mal was anderes mit reinnehmen“, sagt Angelika Stelter vom Veranstaltungsteam. Dieses möchte ein Angebot auch für Familien machen und rechnet mit mehreren Hundert Besuchern. Diese können kostenlos über den Tag verteilt kommen, denn es geht gegen 15 Uhr los. Einlass ist eine Stunde früher.

Die Auftritte ziehen sich dann bis etwa 23.30 Uhr hin. Dabei gilt das Motto: je später, desto rockiger. Den Anfang macht die Schülerband der Realschule Wildeshausen, „Sunrise“. Gleich danach sind die Chorsänger an der Reihe, bevor mit „Honeytruck“ Stelters eigene Band die Bühne betritt. „Das wird unser erstes Konzert seit vier Jahren“, freut sie sich. Gemeinsam mit Mike Butzelar, Tobi Brand, Bernd und Britta Spille, Jacqueline Asmussen sowie Jessica Bahrs hat sie das Festival auf die Beine gestellt. Eigentlich hätte schon 2020 die zweite Auflage anstehen sollen – nun ist es endlich so weit. „Wir haben richtig Bock“, sagt Stelter im Gespräch mit unserer Zeitung. „Jetzt geht es in die heiße Phase“, meint sie nach Monaten der Vorbereitungen.

Dazu gehörte auch eine der wohl wichtigsten Aufgaben: die Auswahl der richtigen Bands. Im Folgenden eine kurze Übersicht:

Honeytruck

Die Wildeshauser Gruppe „Honeytruck“ steht laut Selbstbeschreibung für „einen groovenden Mix aus Hardrock, Punk und Metal, ein Schlagzeug wechselnd zwischen Brachialgewalt und Begleitung sowie eine Sängerin, nämlich Stelter, die durch ihre kräftig rauchige Stimme für gefühlvolle Härte sorgt“. Die Band gibt es schon seit fast zehn Jahren. Sie hat eigene Songs veröffentlicht und vor Corona viele Auftritte gegeben.

Blind Age

Die Mönchengladbacher Band „Blind Age“ hat sich 2022 neu aufgestellt und präsentiert eigene Songs aus dem Genre Alternative Rock, heißt es über die Gruppe aus dem Rheinland. Die Zuhörer erwarte „ein instrumentales Brett mit mehrstimmigem Gesang“.

Brennholzverleih

„,Brennholzverleih‘ ist ne Ska/Punk-Band, die ordentlich Rabatz macht. Mit fettem Bläsersatz, zwei Gitarren und Bass, Schlagzeug. Ach ja, Gesang gibt‘s auch, und wir spielen nur unser eigenes Zeug“, beschreiben sich die Musiker aus Bremen.

Joker‘s Kingdom

Von etwas weiter weg reist „Joker‘s Kingdom“ an. Die Zuhörer dürfen sich auf eine Mischung aus Alternative Rock, Grunge und Indie Rock freuen. Mit einem Mix dieser Stile wollen sich die vier „Könige“ ein „ganz eigenes Reich der Authentizität erbauen“.

Spin my fate

Alternative Rock und Metal bringt ein Quintett aus Münster auf die Bühne, das unter dem Namen „Spin my fate“ auftritt und laut Ankündigung mit „modernem, energiegeladenen Rock“ nach Wildeshausen kommt. „Ihr aktuelles Werk ,Tides‘ gleicht einer Flutwelle, die dich unwiderstehlich mitreißt“, heißt es weiter. Na, das passt doch ganz gut zum Konzert an der Hunte.

Bitume

Aus der Region, nämlich aus Oldenburg, kommt die Band „Bitume“. Die vier Mitglieder haben bisher nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, Österreich, Finnland und Brasilien Konzerte gegeben, heißt es auf der Wikipedia-Seite der Gruppe. Sie steht für Punkrock. Beim Blick auf die Reihenfolge der Gruppen zeigt sich, dass es immer rockiger wird. Auch das ist dem Anspruch geschuldet, Familien etwas zu bieten, die tendenziell eher tagsüber zu den Gästen gehören werden.

Um die Verpflegung haben sich Stelter und Co. ebenfalls gekümmert. Neben einem Imbiss- und zwei Bierwagen wird es auch weitere gastronomische Angebote wie Waffeln und Eis geben. Der Eintritt ist kostenlos. „Ohne Sponsoren wäre das alles nicht möglich“, bedankt sich Stelter bei der heimischen Wirtschaft. „Die Leute sollen einen schönen Tag haben, damit wir mit dem Festival weiter machen können“, hofft sie auf guten Zuspruch.