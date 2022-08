Wildeshauser Club richtet „Pink Ribbon“-Tag aus: Golferinnen zeigen Solidarität

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Golften für den guten Zweck: Regina Liepinsch-Hellmers, Ina Förster (Vorsitzende des Golfclubs) und Renate Wersinger (v.l.). © dr

Wildeshausen – Pink war am Dienstag die vorherrschende Farbe auf dem Platz des Golfclubs Wildeshauser Geest in Wildeshausen. Auf der Anlage waren vorrangig Frauen aktiv, denn sie nahmen am „Pink Ribbon“-Damentag teil.

24 Frauen spielten zwar auch darum, am Ende zu gewinnen, allerdings gingen die Teilnahmegebühr von 20 Euro und Spenden an die gemeinnützige Kampagne „Pink Ribbon“ Deutschland.

Während der gesamten Saison von April bis Oktober zeigen Golferinnen in Deutschland nach Angaben der Organisation ihre Solidarität mit Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, ihren Familien und Freunden. Durch die Golf-Gemeinschaft und mithilfe der Medien sollen die Informationen rund um das Thema Brustkrebs und die Chancen der Früherkennung deutschlandweit verbreitet werden. Wie in jedem Jahr kommen die Spenden der Damentag-Serie dem langfristigen Projekt „PINK KIDS“ zugute, bei dem jugendliche Kinder an Brustkrebs erkrankter oder verstorbener Mütter anderen Jugendlichen in ähnlicher Situation helfen.

Gute Beteiligung bei den Frauen

„Wir waren vor sechs Jahren schon einmal dabei“, berichtete „Ladies Captain“ Christa Grimjes. Sie freute sich über die gute Beteiligung und gab die Startersets aus. Dazu gehörten ein Ball, mehrere Tees (Stifte für den Abschlag) sowie ein pinkfarbenes Schleifchen. Die Schleife wird nach Angaben der Organisatoren seit den 1990er-Jahren als Symbol für das Engagement gegen Brustkrebs eingesetzt. Die US-Amerikanerin Charlotte Haley hatte damals erfolgreich Ansteckschleifchen angefertigt, um auf die aus ihrer Sicht seinerzeit nicht zielführende Mittelverwendung des nationalen Krebs-Institutes aufmerksam zu machen. Seit 2010 schafft die Kommunikationskampagne „Pink Ribbon“ mehr Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebs: Für Frauen im Hinblick auf die Früherkennung, für Betroffene und ihre Familien und für deren Umfeld.