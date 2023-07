Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wildeshausen berichtet über ihre Projekte

Teilen

Hat viel vor: Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Julia Logemann. © Stadt

Die Wildeshauser Gleichstellungsbeauftragte Julia Logemann organisiert mehrere Projekte. Sie will „Triebfeder für Veränderungen“ sein.

Wildeshausen – „Triebfeder für Veränderungen“ möchte sie sein und „etwas für die Menschen tun“: Seit November 2021 ist Julia Logemann (33) die Gleichstellungsbeauftragte in Wildeshausen. In einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung werden ihre Aufgaben und Ziele geschildert.

Mit ihrer 19,5-Stunden-Stelle ist Logemann Nachfolgerin von Majken Hjortskov. Die Grünen-Ratsfrau wechselte vor rund zwei Jahren aus der Stadt- in die Kreisverwaltung. Dass man auf der Stabsstelle im Stadthaus nicht immer einfachen Aufgaben gegenüber steht und diese Geduld erfordern, habe Logemann inzwischen schon gemerkt – bedauert hat sie den beruflichen Schritt laut Mitteilung allerdings nicht.

Fünf Jahre Erfahrung in der Integrationsarbeit

Die studierte Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin war zuvor fünf Jahre lang im Integrationsprojekt der Stadt tätig und beriet EU-Zugewanderte sowie deren Kinder. Auch das hatte viel mit dem Kampf gegen Diskriminierung zu tun, wenn auch auf anderer Ebene, sagt sie.

Unter anderem gehört das Ausrichten des alljährlichen Zukunftstages zu Logemanns Aufgaben. Hier sei es ihr wichtig, Berufe nicht nur frei von typischen Geschlechterklischees zu sehen, sondern den Jugendlichen auch positive Eindrücke von den Aufgaben in der Stadtverwaltung zu vermitteln. „Das macht viel Spaß“, freut sie sich. Die Resonanz sei auch dieses Jahr mit zwölf Schülern im Stadthaus und zehn weiteren in den Außenstellen wieder super gewesen. Das Programm könne sich mit vielen praktischen Einblicken, einer Stadthausrallye, einem Quiz und einer Fahrt zu den verschiedenen Außenstellen wie zum Beispiel der Feuerwehr aber auch sehen lassen.

In engem Austausch steht Logemann nach eigener Aussage mit den Gleichstellungsbeauftragten der umliegenden Kommunen. Gemeinsam werden Projekte zum Weltfrauentag im März und oder zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“ im November organisiert. Vorträge, Kinofilme, Plakataktionen, aber auch das Verteilen von bedruckten Brötchentüten gehören dazu, gemäß dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. „Wir wollen die Öffentlichkeit sensibilisieren, Aufmerksamkeit schaffen und das Schweigen brechen“, erläutert Logemann.

Dieses Ziel verfolgt auch die „Rote Schuhe“-Aktion. „In Anlehnung an das internationale Kunstprojekt ,Rote Schuhe – Zapatos Rojos‘ der Mexikanerin Elina Chauvet wollen wir auf das Problem der Femizide, also der vorsätzlichen Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, aufmerksam machen“, sagt die 33-Jährige. Jedes Paar rote Schuhe soll symbolisch für eine Tat in Deutschland stehen. „Mitte Februar haben wir Gleichstellungsbeauftragten erstmalig dazu aufgerufen, nicht mehr benötigte rote Damenschuhe zu spenden. Mehr als 100 sollen dann Ende November im Kreishaus ausgestellt werden. In öffentlichen Aktionen wollen wir im Herbst aber auch weitere Schuhe rot anpinseln und so mit den Menschen ins Gespräch darüber kommen“, führt die Verwaltungsmitarbeiterin weiter aus. Daher können ab jetzt auch nicht mehr benötigte Damenschuhe in anderen Farben im Stadthaus an der Information abgegeben werden.