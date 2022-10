Gleich drei Verstöße bei einer Autofahrt

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Gleich drei Verstöße gegen Gesetze registrierte die Polizei in Wildeshausen am Freitag gegen 18.50 Uhr auf der Düngstruper Straße. Dort wurde ein 47-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Untersuchung stellte die Funkstreifenwagenbesatzung aus Wildeshausen fest, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und für den Wagen kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Zudem konnten sich die eingesetzten Beamten von Alkoholgeruch aus dem Nahbereich des Beschuldigten überzeugen. Ein anschließend vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille.

Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der alkoholisierten Fahrt eingeleitet.

Ohne Führerschein in Ahlhorn unterwegs

Auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4 Uhr, ein 35-jähriger Fahrer kontrolliert. Er konnte den Beamten keinen Führerschein vorlegen und war nachweislich der anschließenden Überprüfung auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Folglich wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel in amtliche Verwahrung genommen. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall in Ganderkesee

Eine 77-jährige Frau aus Delmenhorst hat am Samstag gegen 14.50 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 bei Ganderkesee verursacht.

Die Fahrerin des Hyundais wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Delmenhorst abbiegen und übersah hierbei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 62-Jährige aus Delmenhorst in ihrem VW Tiguan. In der Folge kam es auf der Bundesstraße zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurde die 77-jährige in ihrem Fahrzeug schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht werden.

Die drei Insassen im VW Tiguan wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Hyundai war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. ,

Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 20.000 Euro.