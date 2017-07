Steffen Jürgens sorgt bei „Gildestube“-Open-Air für Unterhaltung 

Auch Akustik-Duo „Ulli und Lui“ spielt

+ Steffen Jürgens präsentiert das neue Album „Echt“.

Wildeshausen - Kohl und Pinkel unter Palmen und jede Menge Musik: „Bei uns geht am Sonnabend, 5. August, ab 18.30 Uhr so richtig die Post ab“, verspricht Holger Munke von der „Gildestube“ in Wildeshausen. Damit geht er darauf ein, dass an diesem Abend gleich zwei musikalische Highlights auf die Besucher warten.