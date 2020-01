Die „Gildestube“ hat einen neuen Inhaber

Wildeshausen – Für die Gäste bleibt alles beim Alten, aber die Betreiber-GmbH der „Gildestube“ in Wildeshausen hat einen neuen Besitzer. „Die Familie Luthardt hat die GmbH zum 1. Januar vom Hotel ,Wildeshauser Hof‘ erworben“, sagt Holger Munke, der das Geschäft weiter mit Anne Nordbruch und Vanessa Helms führt.

In der Vergangenheit seien viele Gäste auf ihn zugekommen und hätten gefragt, ob das Lokal schließen müsse. „Das Gerücht ist vollkommen aus der Luft gegriffen und in keiner Weise wahr“, versichert Munke, der seit der Eröffnung im April 2016 in Zwischenbrücken hinter der Theke steht. Auch das Personal, 14 Festangestellte und diverse Aushilfen, wird übergangslos weiterbeschäftigt. Die neuen Eigentümer der GmbH wollten diese „wieder in Familienhand haben“, sagt Munke. Das Gelände und die Gebäude gehören sowieso den Luthardts. „Sie haben den Betrieb mit allen Rechten und Pflichten übernommen.“

Grundsätzlich laufe das Geschäft gut, so Munke. So würden sowohl der „Reitersaal“ als auch der Pielepoggenraum immer öfter für Hochzeiten, Geburtstage und andere Veranstaltungen gebucht.

„Pfingstheiligabend“ in Zwischenbrücken

Dieses Jahr ist in der „Gildestube“ noch einiges geplant. Auf das Musical-Dinner am 14. Februar folgen die nächste „Faltenrock-Party“ am 14. März und eine Osterfeier an Karsamstag. Besonders interessieren dürfte die Wildeshauser allerdings, dass der „Pfingstheiligabend“ gerettet ist. Die von der Königskompanie ausgerichtete Veranstaltung findet traditionell am Samstagabend vor Pfingsten auf dem alten „Zisch“-Parkplatz an der Sögestraße statt. Dieses Jahr ist die Königskompanie jedoch anderweitig beschäftigt, denn anlässlich der 750-Jahr-Feier wird an diesem Tag ein Gastkönig ausgeschossen. Mehrere Dutzend Vereine sind eingeladen worden. Und beim Ausmarsch sowie später im Zelt dürfen die Könige natürlich nicht fehlen.

Damit sich die Wildeshauser trotzdem auf ihr Pfingstfest einstimmen können, planen Munke und sein „Gildestuben“-Team, auf dem Parkplatz des Lokals ein 300 Quadratmeter großes Zelt aufzustellen. Auch im Außenbereich kann gefeiert werden. „Die Stammtische haben uns gefragt, wo sie sich denn treffen können“, sagt der Wirt, der sich freut, jetzt eine Möglichkeit gefunden zu haben, „damit Wildeshausen wie gewohnt ,Pfingstheiligabend‘ feiern kann“. bor