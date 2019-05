Mit Gildeschuhen zum Ausmarsch

Beate Albes fertigt hochwertige Exemplare für Pfingstdienstag

+ Premiere im Schuhladen: Marc Hillrichs, Beate Albes und Christian Harting (v.l.) zeigen die neuen Schuhe. Foto: Rohdenburg

Wildeshausen – Jetzt gibt es auch die passenden Schuhe für den Ausmarsch am Pfingstdienstag. Die Wildeshauser Schuhmacherin Beate Albes hat das erste Exemplar an Marc Hillrichs vom Pfingstclub „Wilde Meute“ verkauft. Die Schuhe entsprechen den Statuten der Schützengilde und sind aus hochwertigem, schwarz glänzendem Kalbsleder mit Gildegrün als Unterleger beim Derby gearbeitet. Die Sohle ist aus Leder mit eingebranntem Papagoy sowie Gummischutzsohle mit dem Abbild des historischen Rathauses gefertigt. Presseoffizier Christian Harting probierte am Donnerstag auch schon mal ein Paar an und überlegt, ob er sich eins kaufen soll. Allerdings müssen sie erst angepasst, vorbestellt und dann in Österreich gefertigt werden – was etwa vier Wochen dauert.