Gildeplatz bekommt neues Pflaster

Stellflächen für Autos sollen größer werden

+ Reichlich eng ist es auf dem Gildeplatz. Das soll sich durch eine neue Aufteilung ändern. Foto: dr

Wildeshausen – Der Gildeplatz in Wildeshausen wird zeitnah so umgestaltet, dass die Parkflächen größer sind, zudem gibt es dort bald zwei Behindertenparkplätze sowie zwei Eltern-Kind-Plätze. Diese Empfehlung sprach der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt am Mittwochabend mit großer Mehrheit aus. Kreszentia Flauger hatte beantragt, die einzelnen Stellflächen auf die aktuell empfohlenen Maße zu vergrößern und weitere Eltern-Kind-Plätze vorzuhalten. „Die Situation wird dort zunehmend chaotisch“, sagte sie. „Regelmäßig kommt es da wegen der Beengtheit zu Schäden an den Kraftfahrzeugen.“