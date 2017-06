Andreas Tonn ist neuer Gildenkönig in Wildeshausen

Wildeshausen - Die Schützengilde hat einen neuen König. Andreas Tonn hat sich Dienstagabend im Krandel gegen 24 Konkurrenten durchgesetzt und den Papagoy von der Stange geholt. Alle Neuigkeiten zum Nachlesen und Bilder vom Schießen finden Sie in unserem Liveticker.

Das Königsschießen an der Vogelstange im Krandel gehört zum Gildefest wie der Große Zapfenstreich auf der Burgwiese und die Schafferproklamation um Mitternacht auf dem Balkon am Rathaus. Einige Hundert Menschen verfolgen das Schießen und begleiten den König in die Stadt. Ein Jahr lang ist die Majestät im Amt, um dann in die Königskompanie aufgenommen zu werden.