Liveticker vom Königsschießen im Krandel: Start um 18 Uhr

Wer wird der Nachfolger vom 2018er-Gildekönig Thorsten Graf? Beim Königsschießen im Krandel wird in mehreren Durchgängen der neue Regent der Wildeshauser Schützengilde gesucht.

Das Königsschießen an der Vogelstange im Krandel gehört zum Gildefest wie der Große Zapfenstreich auf der Burgwiese und die Schafferproklamation um Mitternacht auf dem Balkon am Rathaus. Einige Hundert Menschen verfolgen das Schießen und begleiten den König in die Stadt. Ein Jahr lang ist die Majestät im Amt, um dann in die Königskompanie aufgenommen zu werden.

Beim Ausmarsch von der Herrlichkeit in den Krandel waren am Dienstagnachmittag 2982 Personen unterwegs. Über die Westerstraße und die Ahlhorner Straße marschierten die Teilnehmer in den Krandel, wo am Nachmittag ein Platzkonzert stattfindet.

Königsschießen: Nachfolger von Thorsten Graf gesucht

Gegen 18 Uhr wird das Königsschießen der Wildeshauser Schützengilde eröffnet. In mehreren Runden werden die Finalisten am Schießstand ermittelt. Im Finaldurchgang kämpfen die Schützen um den goldenen Schuss, der den Papagoy von der Stange holt.

Gegen etwa 20 Uhr sollte der neue Wildeshauser Gildekönig 2019 feststehen. Er tritt die Nachfolge von Thorsten Graf an, der in die Königskompanie aufgenommen wird.

Der Live-Ticker vom Königsschießen im Krandel

18 Uhr: Königsschießen beginnt

Gegen 18 Uhr soll das Königsschießen im Krandel in Wildeshausen beginnen. In mehreren Runden werden die Finalisten am Schießstand ermittelt. Je Runde schießen mehreren Personen gleichzeitig auf den Papagoy.

16.15 Uhr: Willkommen beim Live-Ticker aus Wildeshausen

Wir melden uns vom Gildefest in Wildeshausen. Am Dienstagnachmittag wird im Krandel der Gildekönig 2019 bestimmt. Wir sind live dabei.

