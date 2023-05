Gildefest in Wildeshausen: Hier gibt es die Wochenbänder für das Zelt und den Burgberg

+ © dr Geben die Wochenarmbänder aus: Jochen Meyer, Stefan Mahlstede, Gerald Kreienborg und Christian Harting (v.l.). © dr

Der Kassencontainer der Wildeshauser Schützengilde auf dem Marktplatz ist seit Donnerstag geöffnet. Dort erhalten die Gildemitglieder die Wochenarmbänder für das Zelt bei Vorlage des Ausweises. Das Band wird vor Ort befestigt, um Missbrauch und Verstöße gegen den Jugendschutz vorzubeugen.

In diesem Jahr gibt die Wildeshauser Schützengilde erstmalig zum Gildefest Wochenarmbänder für volljährige Gildemitglieder und auf Wunsch für volljährige Besucher aus. Es gibt Unterschiede in der Handhabung für Mitglieder der Wildeshauser Schützengilde und Nichtmitglieder:



Für Mitglieder: Die Herausgabe von Wochenarmbändern für Gildemitglieder kann vorab am

Freitagnachmittag und Samstagvormittag vor Pfingsten am Kassencontainer auf dem Marktplatz erfolgen.



Für Nichtmitglieder: Ein Wochenarmband für volljährige Besucher kostet 38 Euro und berechtigt zur Teilnahme der Veranstaltung auf der Burgwiese am Pfingstsonntag sowie zum Besuch der Feiern im Festzelt am Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Dienstag nach Pfingsten und Kinderschützenfest am Samstag nach Pfingsten.



Die Herausgabe von Wochenarmbändern für volljährige Besucher erfolgt in der VR Bank Oldenburg Land eG zu den Öffnungszeiten. Der Preis ist dort in bar zu entrichten. Am Samstagvormittag vor Pfingsten können Wochenarmbänder auch am Kassencontainer auf dem Marktplatz erworben werden. Auch dort ist der Preis in bar zu bezahlen.



Für alle Besucher:

Am Pfingstsonntag ist der Kassencontainer auf dem Marktplatz ab 14 Uhr geöffnet. Aus Jugendschutzgründen ist jedes herauszugebende Band direkt am Handgelenk des Inhabers zu fixieren. Pro Person kann auch nur maximal ein Band ausgegeben werden.

Für minderjährige Gildemitglieder und für minderjährige Besucher sowie nur sporadische Veranstaltungsteilnehmer gibt es wie in den Vorjahren Tagesbänder. An den Kassen zur Burgwiese werden nur Tageskarten und keine Wochenarmbänder verkauft. Die Wochenarmbänder sind am Pfingstsonntag nur an der Kasse auf dem Marktplatz erhältlich. Selbstverständlich werden Alterskontrollen an den Eingängen durch den Sicherheitsdienst vorgenommen. Besuchern, die unberechtigterweise im Besitz eines Wochenarmbandes sein sollten, wird das Band entzogen. Sie haben keinen Anspruch auf Umtausch des Bandes bzw. Rückerstattung des

Kaufpreises.