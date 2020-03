Gildefest 2020 abgesagt: Risiko wegen Coronavirus zu groß

Kein neuer Schaffer

Kein Ausmarsch in diesem Jahr: Das Gildefest 2020 ist abgesagt.

Wildeshausen – Viele hatten es befürchtet, doch manch einer hatte noch gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Nun ist es amtlich: Das Gildefest 2020 fällt komplett aus. Das gaben die Wildeshauser Schützengilde und die Stadt am Montag bekannt. Angesichts der Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie sei es unverantwortlich, das Fest mit einigen Zehntausend Besuchern während der Pfingsttage abzuhalten, hieß es in einer Pressemitteilung.