Gildeclubs helfen in der Krise

Das Geld für die Pfingstfeiern kommt jetzt sozialen Einrichtungen zugute

+ Spende: Volker Böttjer, Hermann Petermann und Jörg Flege (von links) überreichten Sascha Lücke vom Alexanderstift einen Gutschein. Foto: bor

Wildeshausen - Von Holger Rinne Und Ove Bornholt. „Pingsten ward fiert“ hieß es noch vor wenigen Wochen auf der Generalversammlung der Wildeshauser Schützengilde. Und eigentlich würden um diese Zeit des Jahres viele Bewohner der Kreisstadt dem Pfingstfest entgegenfiebern, sich um Frack sowie Holzgewehr für den Ausmarsch kümmern und es kaum noch abwarten können, dass eine Woche lang jede Menge los ist. Doch infolge der Corona-Pandemie musste das Gildefest wie alle anderen Großveranstaltungen abgesagt werden. Nun, in Krisenzeiten, so sagt man, zeigt sich, was wichtig ist. Und tatsächlich beweisen einige Gildeclubs, dass sie längst nicht nur feiern können. Stattdessen engagieren sie sich ganz besonders, um der lokalen Wirtschaft oder sozialen Einrichtungen in der Kreisstadt zu helfen.