Jetzt gibt es sogar eine handgefertigte Bank für den Gilde-Fan

Shop öffnet mit neuen Produkten an der Burgstraße

+ Simon Schmidt, Jens Hogeback, Willi Meyer und Siegbert Schmidt (v.l.) mit Bank und Gilde-Produkten vor dem Shop.

Wildeshausen - Früher als in den vergangenen Jahren öffnet der Gildeshop an der Burgstraße in Wildeshausen diesmal bereits am Mittwoch, 26. April, und damit rund sechs Wochen vor Pfingsten, seine Türen. Jens Hogeback und Simon Schmidt sind dann wieder regelmäßig in den Geschäftsräumen des VfL Wildeshausen anzutreffen und bieten allen Interessierten Utensilien rund um die älteste Bürgergemeinschaft in Wildeshausen an.