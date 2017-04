Gilde-Taschenuhr sofort ausverkauft

Wildeshausen - Der erste Kunde stand bereits zwei Stunden vor Geschäftsöffnung um 9 Uhr vor „Harting – Hören und Sehen“ an der Westerstraße in Wildeshausen. Um 9.20 Uhr waren dann 98 Gilde-Taschenuhren verkauft. „Die Leute haben hier Schlange gestanden“, zeigte sich Christian Harting, Offizier und Pressesprecher der Gilde sowie Ladeninhaber, begeistert. „Die Entscheidung war also goldrichtig, so etwas zu machen.“

Exakt 100 Uhren hatte der Wildeshauser Geschäftsmann produzieren lassen. Und mehr sollen es auch nicht werden, denn es gibt nur die zugesicherte limitierte Auflage mit dem Papagoy auf der Rückseite und einer fortlaufenden Nummer.

Zwei Exemplare wurden noch nicht verkauft. Die Uhr mit der Nummer 2 bekommt der Kinderschützenkönig dieses Jahres, und die Nummer 1 wird aufgehoben, um sie bei einem besonderen Anlass der Schützengilde verwenden zu können.

Einer der glücklichen neuen Besitzer der Taschenuhr ist der Hauptmann der Wache Detlev Hohn. Der Offizier hat gleich drei Chronometer erworben. Eine davon behält er selbst, die anderen bleiben in er Familie. „Für mich ist das Tradition, alles von der Gilde zu haben“, sagte Hohn. Er habe bereits vor einigen Jahren die Armbanduhr von Rademacher und 2013 die Armbanduhr von Harting erworben. Aber eine Taschenuhr sei noch mal etwas Besonderes.

Zertifikat für alle Kunden

Harting stellte für jedes Exemplar ein Zertifikat aus, das die Echtheit belegt. Von den Armbanduhren hat er noch Restexemplare auf Lager. Eine davon soll schon bald im Rahmen einer Aktion unserer Zeitung und der Schützengilde den Besitzer wechseln.

Die anderen können ganz normal gekauft werden. Und was kommt als nächstes auf den Markt? „Mal sehen“, sagt Harting. Erst einmal freue er sich, dass die Taschenuhr so gut gelaufen ist. Auf die Idee war der Geschäftsmann durch Schwarzröcke gekommen, die es toll fanden, eine Uhr für die Tasche zu haben, die beim Ausmarsch durch die Kette vor Verlust gesichert ist.

dr