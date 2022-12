Gilde mit im Boot: Widukindhalle weiter Veranstaltungshalle?

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Weiter Veranstaltungsort? Die Widukindhalle in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Die Chancen stehen gut, dass die Widukindhalle in Wildeshausen auch nach einer Sanierung weiter als Veranstaltungs- und Sporthalle genutzt werden kann.

Das geht aus der Vorlage für die heutige Sitzung des Kreistages (17 Uhr, Kreishaus) hervor. Dort wird angeregt, die Sanierung zu verschieben und die Kosten noch nicht im aktuellen Haushalt zu verankern.

Die Kreisverwaltung verweist darauf, dass in einem Gespräch zwischen Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, einem örtlichen Verein sowie Landrat Christian Pundt deutlich geworden sei, dass die Widukindhalle als Veranstaltungsort in Wildeshausen Bestand haben sollte. Dem Vernehmen nach, so schreibt es die Kreisverwaltung, bereite die Stadt zurzeit eine Anpassung der bisherigen Beschlusslage des Rates mit dem Vorschlag vor, die zusätzlich einzuplanenden Kosten zwischen Stadt, Verein und Landkreis zu dritteln.

Wildeshauser Schützengilde möchte sich beteiligen

Nach Informationen unserer Zeitung möchte sich die Wildeshauser Schützengilde beteiligen – unter anderem weil sie dort ihre Generalversammlung abhält. Der Landkreis hatte der Stadt vor rund drei Jahren angeboten, dass sie die Halle weiterhin mitnutzen könne. Bedingung war allerdings eine Beteiligung an den zusätzlichen Sanierungskosten in Höhe von 450.000 Euro inklusive Bestuhlung und Technik für die Nutzung für Veranstaltungen – und nicht nur Sportevents. Die Kosten, so Pundt, habe man mittlerweile auf rund 250.000 Euro reduziert. So wolle man sich zunächst nur auf die Sanierung konzentrieren. Weil die Kreisverwaltung nun auf ein Votum der Stadt wartet, sollen die Ausgaben im Haushalt 2024 veranschlagt werden.

Ursprünglich war sogar geplant gewesen, die Widukindhalle schon in diesem Jahr aufwendig zu sanieren. Doch der Landkreis Oldenburg hatte den Beginn der Arbeiten wegen Personalproblemen ins kommende Jahr verschoben. Die Kreisverwaltung sei aktuell mit dem Erweiterungsbau der Förderschule in Hude beschäftigt, der sich etwas verzögert habe. Dadurch fehlten die personellen Ressourcen, um mit der Renovierung der Widukindhalle zu starten, hieß es bereits im Sommer aus dem Kreishaus.