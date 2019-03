Gewerbeflächen, aber wo?

Landkreis – Wohin steuert die Entwicklung der Gewerbeflächen im Landkreis Oldenburg? Stehen die Ziele von wirtschaftlicher Prosperität gegebenenfalls Naturschutz oder Raumordnung entgegen? Die Kreistagsfraktion der Grünen fordert aktuell unter anderem eine engere Abstimmung der Wirtschaftsförderung im Landkreis Oldenburg (WLO) mit der hiesigen Naturschutzbehörde (wir berichteten). Im Gespräch mit unserer Zeitung geht WLO-Geschäftsführer Hans-Werner Aschoff auf die aktuelle Situation ein.

„Die Entwicklung von Gewerbeflächen hat einen erheblichen Stellenwert für den Landkreis“, unterstreicht Aschoff gleich zu Beginn des Interviews: Denn ohne sie gebe es kein neues Angebot, sei keine An- oder Umsiedlung möglich. Kurzum: Solche Areale sind und bleiben schlichtweg die Voraussetzung, um überhaupt erst eine Entwicklung zu haben. Gegenwärtig stehen im Kreisgebiet – mit Ausnahme des Fliegerhorstes Ahlhorn, der eine Sonderstellung habe – rund 30 Hektar an Flächen zur Verfügung. Rund zehn Hektar seien in den vergangenen Jahren durchschnittlich an den Mann gebracht worden, in einem Jahr sogar einmal das Doppelte.

Doch stehen wirtschaftliche Interessen und Umweltschutz in einem Gegensatz zueinander? „Ich würde es nicht Widerspruch nennen“, so Aschoff. Schon eher ließe es sich als unterschiedliche Interessen bezeichnen. Im Zuge etwa von Auflagen sei immer die Frage, wer dann noch die Zielgruppe eines Angebots sein soll. Der Landkreis sei dreigeteilt, erläutert er: Ein Bereich hat eine natürliche Nähe zu Oldenburg, ein anderer zu Bremen und dann ist da noch der südliche Teil des Kreises. Idealerweise sollten seiner Ansicht nach in allen drei Regionen ausreichend Flächen verfügbar sein – und das ebenso für unterschiedlichen Bedarf. Er könne sich etwa sehr gut Flächen parallel zu Autobahnen vorstellen. Gleichwohl: „Alles ist ein Kompromiss.“ Die WLO werde, voraussichtlich Mitte des Jahres, ein neues Gewerbeflächenentwicklungskonzept in Auftrag gegeben, so Aschoff weiter. Dessen Fertigstellung werde gegen Ende des Jahres erwartet. Das gegenwärtige Konzept datiere auf 2001 zurück und sei – nicht zuletzt vor dem Hintergrund sich verändernder Förderkulissen – nicht mehr zeitgemäß. Das Papier sei eine Hilfestellung für die Gemeinden und beinhalte unter anderem Bedarfsprognosen oder Prioritätenlisten.

„Die Unternehmen wissen schon genau, wohin sie wollen“, gibt der Experte Einblick in die Verhandlungsbereitschaft von Firmen. Und nicht jede Firma wolle sich irgendwo niederlassen. Deswegen seien Vorstellungen wie „alle Firmen könnten doch nach Ahlhorn gehen“ nicht zu vertreten. Im Gegenteil: „Die Unternehmen sollten so viele Freiheiten haben, wie möglich“, sagt er. Gleichwohl stehe es Gemeinden natürlich immer frei, etwa hohe Auflagen für eine Ansiedlung zu machen „ um dann zu sehen, wie es läuft“. In ein Entwicklungskonzept gehörten solche Erwägung seines Erachtens aber nicht.

Interkommunale Gewerbeflächen, wie ebenfalls von den Grünen angeregt, befürwortet Aschoff hingegen ausdrücklich: „Das habe ich schon vor 20 Jahren gefordert und halte es immer noch vernünftig.“ Beispiele seien etwa der Ecopark in Cloppenburg oder aktuell das geplante Gebiet in Hockensberg. Die Frage sei allerdings immer, welche Gemeinden sich dazu bereit erklärten. Auch Kommunen, die keinen Grund besteuerten, könnte sich an einem solchen Modell beteiligen, gibt er zu bedenken. „Wenn die Gemeinden das wollen, können sie das auch hinbekommen“, ist er sich sicher. fra