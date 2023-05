Unfallflucht: Zeugen gesucht

Unfallflucht bei der Volkshochschule Wildeshausen

+ © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild Nach einer Unfallflucht bei der Volkshochschule Wildeshausen sucht die Polizei Zeugen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach einer Unfallflucht bei der Volkshochschule Wildeshausen sucht die Polizei Zeugen.

Auf dem Parkplatz der Volkshochschule an der Wittekindstraße in Wildeshausen wurde am Montag ein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, heißt es in einer Mitteilung.

Der Geschädigte stellte seinen weißen Kleintransporter um 20.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er um 20.45 Uhr zurückkehrte, stellte er Schäden an der Fahrzeugfront fest. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein möglicher Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.

Mit Sattelzug zusammengestoßen

Bei einem Unfall mit einem Schaden von rund 13.000 Euro ist eine 22-jährige Autofahrerin in Hude am Montagmorgen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war die junge Frau aus Lemwerder mit ihrem Auto gegen 7.40 Uhr auf dem Steinkimmer Weg Richtung der Straße „Im Dorf“ unterwegs gewesen.

Sie überquerte die Bremer Straße, um weiter auf dem Steinkimmer Weg zu fahren. Sie stieß jedoch gegen die rechte Seite einer Sattelzugmaschine, weil sie die Vorfahrt des 45-jährigen Fahrers aus dem Kreis Diepholz missachtete. Der Zusammenstoß war nach Angaben der Polizei so stark, dass das Auto in den Grünstreifen geschleudert wurde. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Auto als auch der Laster waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Weil der Dieseltank am Lkw beschädigt wurde, trat zudem Kraftstoff auf die Straße. Um die Fahrbahn zu reinigen, war eine Sperrung der Straßenmeisterei nötig, die gegen 10.45 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.