Gesprächskreis macht sich Gedanken zu Parken und Gestaltung: Wie soll sich Wildeshausen entwickeln?

Von: Dierk Rohdenburg

Parken in Wildeshausen: Die Parkpalette wird in den nächsten Jahren abgerissen. Über Alternativen wurde noch nicht diskutiert. © dr

Wildeshausen – Die Perspektiven der Innenstadtentwicklung in Wildeshausen beschäftigen viele Menschen täglich bei Diskussionen untereinander, in politischen Gremien und in sozialen Netzwerken.

„Es hätten eigentlich Hunderte kommen müssen“, stellte Hinrich Ricklefs, Leiter der Volkshochschule und Moderator des politischen Gesprächskreises, am Mittwochvormittag in der „Digitalen Erlebniswelt“ an der Westerstraße fest.

Immerhin waren fast alle der knapp 20 Plätze besetzt und es kam zu einer regen Diskussion, nachdem Ratsherr Bodo Bode zur Einführung die vom Rat beschlossenen Ziele der Konzepte „Wildeshausen 2030“ sowie „Wildeshausen 2030+“ vorgestellt hatte. Das erstgenannte Konzept habe sich nach eingehender Bürgerbeteiligung schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Quartieren beschäftigt. Dazu gehörten unter anderem die Vernetzung der Museen, die Entwicklung des Urgeschichtlichen Zentrums, die Wandlung der Huntestraße zu einer „Meile des Handwerks“, ein Leerstandskataster, die Nutzung des Marktplatzes sowie eine Verkehrslenkung, so Bode. „Manches davon ist in der Umsetzung“, sagte er. Das neue Konzept habe die Verkehrslenkung nicht mehr zum Thema. Es habe den Obertitel, Wildeshausen als älteste Stadt im Oldenburger Land mehr in den Vordergrund zu rücken. Dazu gehörten auch der Erhalt historischer Bausubstanz und eine Rehistorisierung der Gebäude in der Innenstadt sowie Feste mit historischen Bezügen.

Spielplatz auf der Burgwiese in der Kritik

Sehr schnell drehte sich die Diskussion dann aber um Projekte, die im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren“ verwirklicht werden und die Bewirtschaftung von Parkraum. Wiebke Lenzschau kritisierte beispielsweise, dass viel Geld in einen neuen Spielplatz auf der Burgwiese investiert werde. Dieser sei nicht nötig, weil es bereits einen Spielplatz gebe. Das sah Evelyn Goosmann anders: „Der alte Spielplatz funktioniert zwar. Aber reicht das? Wir müssen auch mal neue Dinge ausprobieren.“ Außerdem erhalte die Stadt viel Geld über Fördertöpfe, das für zahlreiche weitere Projekte in der Stadt verwendet werde.

Einig waren sich die Diskussionsteilnehmer, dass Wildeshausen für die Innenstadt eine Gestaltungssatzung benötigt. „Das wäre super“, fand Kreszentia Flauger. Sie hoffe, dass das im Rahmen von „Wildeshausen 2030+“ wieder ein Thema werde. „Die Bauherren brauchen eine Richtlinie“ bekräftigte auch Johannes Lenzschau. Allerdings habe er Schwierigkeiten mit der Vorstellung, wie bestehende Gebäude und Schaufenster verändert werden können, wenn sie historisierender gestaltet werden sollen.

Diskussion über Parksituation

Lenzschau sprach sich dafür aus, Visionen zu haben und zu verwirklichen. Er als Anlieger der Westerstraße fühle sich aber oft aber nicht mitgenommen bei den Planungen der Stadt. So auch bei der Umgestaltung der Parkplätze. „Da haben Sie am Freitag einen Zettel im Briefkasten, dass ab Montag umgebaut wird“, kritisierte er.

Das Thema Parkplätze wurde ohnehin intensiv diskutiert. Flauger hielt die geplante Einführung von Gebühren nicht für ein K.-o.-Kriterium, wenn beispielsweise die erste Parkstunde kostenlos ist. „Wir freuen uns aber über Vorschläge der Bürger“, sprach sie für die Politik.

Ab jetzt wird längs der Straße geparkt. An der Westerstraße sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. © Hustedt

Grundsätzlich war die Runde für ein Parkraumbewirtschaftungskonzept in Wildeshausen, das auch berücksichtigt, dass viele Angestellte mit dem Auto in die Stadt kommen und irgendwo parken müssen. Klar wurde auch, dass weitere Lösungen her müssen, denn die Parkpalette ist nicht mehr zu sanieren und muss in den nächsten Jahren abgerissen werden. Damit entfallen voraussichtlich viele innenstadtnahe Stellflächen.