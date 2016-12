Gespräche der Bürgermeister über Westring

Aber Unternehmer droht per Brief

+ Der Westring ist stark belastet. Deshalb wird Wildeshausen eine Entlastungsstraße bauen. - Foto: Rohdenburg

Wildeshausen - Die Initiative des Wildeshauser Verwaltungsausschusses, zu versuchen, die Gemeinde Visbek an den Kosten für den Ausbau des Westrings und am Bau einer neuen Entlastungsstraße in Wildeshausen zu beteiligen, schlägt in Visbek hohe Wellen und dürfte am Donnerstag im Wildeshauser Stadtrat erneut zur Sprache kommen.

Nach Informationen unserer Zeitung hat ein Unternehmer aus Visbek in einem Brief an Bürgermeister Jens Kuraschinski deutlich gemacht, dass man im Gegenzug Visbeker Straßen entlasten könne, wenn Wildeshauser Firmen dort nicht zum Zuge kommen würden. Der Unternehmer, der in unserer Zeitung nicht genannt werden möchte, deutete an, dass er eigentlich für sein Bauprojekt im neuen Visbeker Gewerbegebiet Wildeshauser Betriebe engagieren wollte. Darauf würde er dann wohl jetzt verzichten. „Wenn sich Visbek am Bau Wildeshauser Straßen beteiligen soll, dann werden dort unsere Steuergelder verbraten. Das geht gar nicht“, betonte er.

Die genannten Wildeshauser Unternehmen wissen allerdings nichts von eventuellen Aufträgen aus Visbek und halten es auch für unwahrscheinlich, dort zum Zuge zu kommen.

Unterdessen hat es bereits ein Gespräch zwischen Visbeks Bürgermeister Gerd Meyer und Kuraschinski gegeben. Meyer soll angedeutet haben, dass er mit den zuständigen Gremien über den Wunsch Wildeshausens sprechen würde. Die Anregung Kuraschinskis, gemeinsem beim Land um Fördergelder zu werben, soll auf jeden Fall Meyers Zustimmung gefunden haben, zumal auch Landesstraßen betroffen sind.

Bei dem gesamten Projekt Entlastungsstraße geht es laut Kuraschinski inklusive Grunderwerb um elf Millionen Euro. Das sei nicht so leicht zu finanzieren, sagt er.

Ein aktuelles Verkehrsgutachten hatte ergeben, dass der Westring schon jetzt extrem belastet ist. 15.000 Kraftfahrzeuge sind demnach täglich dort unterwegs. Bis 2030 wird ein Aufkommen von bis zu 18.500 Fahrzeugen erwartet. Als einen Grund für das erhöhte Verkehrsaufkommen nennen die Gutachter das Gewerbegebiet, das die Gemeinde Visbek an der Wildeshauser Straße ausweisen will. Dagegen hat die Stadt Wildeshausen bereits eine Normenkontrollklage eingereicht, über die laut Kuraschinski aber noch gemeinde- und fraktionsübergreifend mit Visbek gesprochen werden soll.

Die Gutachter empfehlen angesichts der Verkehrsbelastung eine parallel verlaufende Entlastungsstraße von der Visbeker zur Ahlhorner Straße. Aber nicht nur das. Auch der Westring muss ausgebaut werden, um dem steigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Von der Initiative, dass Wildeshausen und Visbek gemeinsam in Hannover bei der Landesregierung vorstellig werden, um Fördergelder für eine Entlastungsstraße einzuwerben, hält der Vorsitzende der Wildeshauser Mittelstandsvereinigung, Ingo Hermes, auf Nachfrage unserer Zeitung viel. Denn auch Visbeker Unternehmen würden sehr davon profitieren, vom Gewerbegebiet schneller auf die Autobahn zu kommen, sagt er.

dr