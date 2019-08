Gespräch über Ehrenamt

Henning Scherf kommt am 20. September nach Wildeshausen

+ Henning Scherf ist ehemaliger Bremer Bürgermeister und Buchautor. Foto: dpa

Wildeshausen – Der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf kommt am Freitag, 20. September, ab 18 Uhr im Rahme der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements (Schirmherr ist Bundespräsident Walter Steinmeier) in die Aula der Privatschule Gut Spascher Sand in Wildeshausen. Scherf wurde von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, der Schule sowie der Freiwilligenagentur Wildeshausen „mischMIT!“ eingeladen. Der 80-Jährige reist als Vortragsredner und Autor durch die Republik und schildert, was man im Alter aus seinem Leben noch alles machen kann. Seine unterhaltsamen und publikumsnahen Vorträge beinhalten zudem einen starken Bezug zu Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos.