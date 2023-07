Rauch in Arztpraxis: Feuerwehreinsatz in Zwischenbrücken

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Feuerwehreinsatz in einer Wildeshauser Arztpraxis. © dr

Wildeshausen – Die Straße Zwischenbrücken in Wildeshausen war am Dienstag ab 15.30 Uhr kurzzeitig für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Grund war ein Feuerwehreinsatz in einer orthopädischen Arztpraxis am Hunteumfluter. Dort gab es eine unklare Rauchentwicklung – vermutlich durch ein technisches Gerät. Die Großleitstelle hatte um 15.29 Uhr den Vollbrand des Gebäudes gemeldet und Sirenenalarm ausgelöst.

Deswegen rückte die Wildeshauser Feuerwehr mit allen verfügbaren Fahrzeugen aus. Die Patienten und das Personal mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr durchsuchte die Räume, um die Quelle des Rauchs zu finden. Menschen waren offenbar zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Da keine Ursache gefunden wurde, brach die Feuerwehr den Einsatz ab. Der Besitzer der Praxis wurde aufgefordert, einen Elektriker mit der Ursachenforschung zu beauftragen.

Polizeimeldungen aus dem Landkreis:

Am Westerholter See in Wardenburg sind am Samstag um 13.45 Uhr ein Jugendlicher und zwei Heranwachsende beraubt worden. Schätzungsweise fünf bis sieben männliche Personen sollen die Opfer nach eigenen Angaben zu der Herausgabe von Bargeld und Zigaretten aufgefordert haben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Das 15-jährige Opfer sei durch einen Täter mehrfach gegen den Kopf geschlagen und dadurch leicht verletzt worden.



Zu dem erlangten Raubgut können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben gemacht werden. Personen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Durch Wildschutzzaun geschleudert

Auf der Autobahn 29 ist am Montag gegen 20 Uhr eine 53-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Auto mit den Mittelschutzplanken kollidiert. In der Folge schleuderte ihr Auto über die gesamte Fahrbahn und durchbrach den rechtsseitig im Grünbereich stehenden Wildschutzzaun. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.



Zur Unfallzeit fuhr die Cloppenburgerin in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten verlor sie bei einem Überholvorgang aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto, so die Polizei in einem Bericht. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Unna fuhr im weiteren Verlauf über die Trümmerteile, die auf die Fahrbahn in Richtung Oldenburg fielen. Das Auto der 53-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Gesamtschäden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Gegen die Cloppenburgerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.