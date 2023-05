Reckumer Straße bis November gesperrt

Von: Ove Bornholt

Bis Ende November soll die Reckumer Straße zwischen Wildeshausen und Winkelsett gesperrt werden. © bor

Der Landkreis Oldenburg baut einen neuen Radweg von Wildeshausen bis in die Gemeinde Winkelsett. Deswegen wird die Reckumer Straße bis November gesperrt.

Wildeshausen/Reckum – Der Radwege-Neubau an der Reckumer Straße (Kreisstraße 225 ) zwischen Wildeshausen und der Gemeinde Winkelsett steht bevor. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg am Donnerstag mitteilte, wird die K 225 ab Montag, 15. Mai, bis voraussichtlich Ende November voll gesperrt. Dem Busverkehr, der Müllabfuhr sowie den Anwohnern werde aber ein Passieren der Baustelle ermöglicht, heißt es in dem Schreiben. Die Maßnahme kostet rund 2,2 Millionen Euro. Der Landkreis Oldenburg muss davon allerdings nur 800.00 Euro zahlen, denn das Land hat einen Zuschuss in Höhe von 1,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Mit dem Neubau werde die Verkehrssicherheit für Radfahrer deutlich erhöht, so die Landesbehörde. Aber auch für den Kraftfahrzeugverkehr verbesserten sich damit die „Sicherheit und Leichtigkeit“. Der Landkreis Oldenburg komme seinem Ziel, der Schaffung eines durchgängigen Radwegenetzes, mit diesem Lückenschluss einen weiteren Schritt näher. Die Reckumer Straße führt auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern durch einen Wald und noch weitere rund 2,4 Kilometer durch einen kaum bewohnten Streckenabschnitt. Momentan endet der Radweg etwa am Ortsausgang von Wildeshausen.

Neue Brücke über die Katenbäke wird gebaut

Für die Tiefbauarbeiten sei es notwendig, die Kreisstraße wegen der Baugeräte sowie der Materialanlieferungen und -abfuhren zu nutzen. Da die K 225 über keine ausreichende Breite verfüge, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, aber auch die der Bauarbeiter zu gewährleisten, müsse die Strecke von Reckum (Kreisstraße 5) bis zur Straße „Am Wehrhahn“, also dem Ortseingang der Kreisstadt, voll gesperrt werden, heißt es von der Landesbehörde.

Es geht auch nicht nur um das Anlegen des Radwegs. Denn die Brücke über die Katenbäke im Zuge der Straße ist zu schmal. Deshalb werde an dieser Stelle eine neue Radwegbrücke gebaut.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Landesbehörde schwebt vor, dass der Verkehr von Wildeshausen aus nach Osten über Harpstedt und von dort in Richtung Südwesten über die Straßen „Am Großen Wege“ und Winkelsetter Straße nach Reckum fließt – und andersherum. Der Landkreis und die Landesbehörde bitten die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme.

Geduld müssen die Radfahrer, die gerne von Wildeshausen nach Reckum fahren wollen, schon lange aufbringen. Eigentlich hätte der Radweg bereits ab Sommer vergangenen Jahres gebaut werden sollen. Die Verbindung sollte rund 1,1 Millionen Euro kosten – so die damalige Schätzung. Aber die Ausschreibungsergebnisse lagen dann infolge der allgemeinen Preissteigerungen massiv darüber, sodass der Landkreis nach einer anderen Möglichkeit gesucht hatte, um das Vorhaben doch noch zu realisieren. Teil dessen war die Inanspruchnahme eines alternativen Förderprogramms des Landes.