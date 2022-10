Unfall mit Sattelzug: 90.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der Sattelzug durchbrach die Schutzplanke im Baustellenbereich. © Polizei

Wildeshausen – Hoher Sachschaden ist am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt entstanden. Die Autobahn 1 musste in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 67-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener ist zurzeit eine Baustelle eingerichtet, die Fahrbahn deshalb verengt. Der linke Fahrstreifen darf nicht von Fahrzeugen befahren werden, die breiter als 2,20 Meter sind. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters nutzte den linken Fahrstreifen trotzdem und überholte den Sattelzug des 67-Jährigen kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener. Dieser musste mit seinem Zug nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Kleintransporter zu verhindern, durchbrach Schutzwände aus Beton und kam auf diesen zum Stehen.

Schaden in Höhe von 90.000 Euro

Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 90.000 Euro. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Zunächst wurde der Verkehr in Richtung Hamburg einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ab 19.30 Uhr musste durch die Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen eine Vollsperrung eingerichtet werden. Der Verkehr in Richtung Hamburg wurde an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord von der Autobahn geleitet.

Die Bergung des Sattelzuges, der zunächst mit einem Kran von der Schutzplanke gehoben werden musste, dauerte bis in die Nacht. Die Vollsperrung konnte am Mittwoch um 2.10 Uhr aufgehoben werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem weißen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Artikel vom 11. Oktober: Die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener wird wegen eines Unfalls am Dienstagabend voraussichtlich ab 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt. Es wird eine Umleitung eingerichtet.

Das teilte die Autobahnpolizei Ahlhorn auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Gegen 17 Uhr war dort ein Sattelzug mit Hamburger Kennzeichen im Baustellenbereich über die Schutzplanke geraten und hängt dort nun fest. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Sattelzug muss jedoch aufwendig geborgen werden. Bis 19.30 Uhr wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es hat sich bereits ein kilometerlanger Stau gebildet.

Die Umleitung führt ab der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord über die B 213 in Richtung der A 28. Von dort kann man in Richtung Bremen fahren und am Autobahndreieck Stuhr wieder zur A 1 zurückkehren. Eine weiträumigere Umfahrung ist ab dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide möglich. Dort fährt man auf die A 29 in Richtung Bremen und dann auf die A 28..

Wie lange die Sperrung dauern wird, ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht von einem komplizierten Vorgang aus, da der Baustellenbereich sehr eng ist.

Wie berichtet, wird derzeit auf einer Länge von 7,5 Kilometern der Standstreifen verbreitert, um die für das kommende Jahr geplante Sanierung vorzubereiten. „Die Trennung zum Baufeld am rechten Fahrbahnrand erfolgt durch eine mobile Schutzwand. Den Verkehrsteilnehmern stehen weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung“, heißt es von der Autobahn-Gesellschaft. Der Hauptfahrstreifen werde auf eine Breite von 3,5 Metern und der Überholfahrstreifen auf eine Breite von 2,65 Metern reduziert.

Deutliche Geschwindigkeitsbegrenzung

Im Baustellenbereich gilt für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer während der Arbeitszeiten eine Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.

„Ab dem Start der eigentlichen Sanierungsarbeiten im nächsten Jahr sind zunächst jeweils zwei Fahrstreifen in jede Richtung auf der Fahrbahn nach Bremen geplant“, teilt die Autobahn-Gesellschaft mit. Dafür ist im Vorfeld eine Bankettbefestigung aus Betonbauweise zur Erweiterung des Standstreifens notwendig. Diese ermöglicht später ausreichende Fahrstreifenbreiten innerhalb der Verkehrsführung.