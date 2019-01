Unternehmen im Nordwesten hoffen auf eine Brexit-Einigung

„Die Hängepartie zum Austritt Großbritanniens aus der EU geht weiter. Das ist schlecht für Europa und schlecht für unsere Wirtschaft, auch im Oldenburger Land“, warnt Gert Stuke, Präsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Nach zwei Jahren seit dem britischen Austrittswunsch brauchen wir endlich Klarheit, welchen Weg die Briten gehen wollen.“ Der nun immer wahrscheinlicher werdende „harte Brexit“ bedeute das sofortige Ausscheiden des Königreichs aus dem Binnenmarkt Ende März ohne Übergangsregelungen. „Großbritannien gilt dann als Drittland mit entsprechend hohen Zöllen und Einschränkungen der Freizügigkeit von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital“, verdeutlicht er.

Einen Einblick in die Situation der Unternehmen im IHK-Bereich gibt auf Anfrage unserer Zeitung Malte Smolna. Der Wildeshauser ist einer der Geschäftsführer der Cetex-Rheinfasern in Ganderkesee und darüber hinaus Vorsitzender des Exportleiterkreises der hiesigen IHK. Das Thema sei für sein Unternehmen zwar unmittelbar nicht relevant, da man nur über ein limitiertes Geschäft mit dem Vereinigten Königreich verfüge. Relevant sei es jedoch vielmehr in einer Gesamtsicht: So finden die Fasern, die hier produziert werden, etwa Verwendung in der Automobilindustrie. Daraus gefertigtes Dämmmaterial wird dann etwa für die Fahrzeugproduktion nach Großbritannien geliefert. Bei anderen Firmen sei dies ganz ähnlich und so könne die Angelegenheit durchaus auch Auswirkungen auf Unternehmen in der Region haben, sagt er.