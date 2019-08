Geschichtsträchtige Villa vor dem Verkauf

Aumühle - Von Ove Bornholt. Einst die Prachtvilla eines Fabrikanten, dann Schule für die Hitler-Jugend, schließlich Altersheim und jetzt Mehrparteienhaus mit Mietwohnungen: Das Herrenhaus Aumühle hat eine bewegte Geschichte hinter sicht und steht vor der nächsten Wendung. Denn der jetzige Eigentümer möchte die 1911 erbaute Villa in der Wildeshauser Landgemeinde für gut 1,7 Millionen Euro verkaufen. Derweil prüft das Landesamt für Denkmalpflege, ob das Gebäude unter Schutz gestellt werden sollte.

Der Neubau des Herrenhaus des ehemaligen Guts Aumühle wurde laut Landesamt von den Gebrüdern Schelp nach Plänen der Baumeister Robert Rang und Heinrich Theesfeld errichtet. Es handelt sich um einen zweigeschossigen Putzbau unter hohem Walmdach mit Säulenportal und Freitreppe. 1922 kaufte der Major außer Dienst Dr. Wilhelm Heinrich Berthold Erwin Goerke das Gut und damit auch die Villa. Allerdings hatte er sich in der Folge finanziell wohl zu viel zugemutet und schied 1931 freiwillig aus dem Leben, weiß Heimatforscher Alfred Panschar. Ab dem 1. Oktober 1933 wurde das Gebäude von den Nationalsozialisten für die Hitlerjugend als Gebietsführerschule „Hans Hoffmann“ genutzt. Letzterer war ein 16-jähriges Mitglied der Hitlerjugend, das 1931 von Kommunisten in Berlin erschossen worden sein soll.

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente die Villa verschiedenen Funktionen, ehe der Tscheche Heinrich Ondraček das Gebäude Anfang der 1990er-Jahre erwarb und es sanierte. Seit 1994 ist die Villa ein Prüffall in den Unterlagen des Landesamts für Denkmalpflege. „Warum seinerzeit die weitergehende Prüfung des Denkmalwertes nicht erfolgte, lässt sich in unserer Akte nicht nachvollziehen“, teilt die Behörde auf Anfrage unserer Zeitung mit. Anlässlich des anstehenden Verkaufs soll das Gebäude nun aber im Detail betrachtet und abschließend beurteilt werden.

Wie auch immer: Jetzt soll das Gebäude nach dem Willen Ondračeks den Besitzer wechseln. Er habe lange in Frankfurt gelebt und mit Immobilien gehandelt, sagt er. Durch eine Zeitungsanzeige stieß er auf die Villa und sicherte sich das ruhig gelegene, prächtige Haus in Aumühle. Auf 930 Quadratmetern Wohnfläche befinden sich 28 Zimmer in 14 Wohnungen, von denen ein Teil vermietet ist. Das Grundstück umfasst insgesamt 8 000 Quadratmeter inklusive zahlreicher Parkplätze und einem terrassenartig angelegten Garten.

Nach Einschätzung von Ondraček, der sich von der Villa trennen will, weil er nun in Leipzig lebt und nur ein paar Tage im Monat hier ist, ist die bauliche Substanz in Ordnung. Allerdings ist das Haus natürlich kein Neubau mehr, was man ihm auch streckenweise ansieht. Dennoch verfügt die Villa über interessante Elemente wie die Inschriften im Eingangsbereich, die teilweise altgriechische Elemente enthalten. Auch die reliefartigen Wandbilder machen durchaus Eindruck.