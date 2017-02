Gerichtstermin nicht beachtet: Nun aus der Haft zum Prozess

Wildeshausen - Das Bedürfnis, ganz schnell vor dem Amtsrichter zu stehen, um verurteilt zu werden, haben die meisten Menschen sicherlich nicht gerade. Ein Mann aus Neustadt an der Orla (Thüringen) hingegen drängte durch seinen Anwalt vehement darauf, sodass am Dienstag in Wildeshausen gegen ihn unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhandelt wird.

Der Mann sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt in seiner Heimat. Nicht etwa, weil sein Verhalten unbedingt eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen muss, sondern weil er sich nicht darum geschert hatte, dass ihm am 23. Januar in Wildeshausen der Prozess gemacht werden sollte. Er blieb der Verhandlung fern, sodass die Richterin Haftbefehl gegen ihn erließ. Daraufhin nahmen ihn die Polizeibeamten am Wohnort fest, damit er am Dienstag vorgeführt werden kann.

Die Zeugen von der Feuerwehr Wildeshausen, die im Januar vergeblich ins Amtsgericht gekommen waren, wurden diesmal nicht geladen, denn aller Voraussicht nach ist die Lage klar. Zudem geht es dem Mann aus Neustadt zunächst darum, die Haftzeit zu beenden.

Der Angeklagte hatte sich am 23. Juni vergangenen Jahres mit 1,68 Promille im Blut offensichtlich nicht im Griff gehabt. Er überholte auf der Simmerhauser Straße (Samtgemeinde Harpstedt) um 21.50 Uhr mehrere Fahrzeuge in riskantem Fahrstil und setzte sich unter anderem vor ein Fahrzeug der Wildeshauser Feuerwehr, das gerade von einem Einsatz auf der A 1 kam.

Die Feuerwehrleute stellten ihn bei einem verkehrsbedingten Stopp zur Rede. Dabei kam es zum Streit, bevor der Mann Vollgas gab, zwei Feuerwehrkameraden über die Füße fuhr, weitere Einsatzkräfte gefährdete und dann flüchtete.

Die Polizei stellte den Mann in Simmerhausen auf der Straße „Am Kürk“. Er hatte keinen Führerschein und kurz zuvor bei einem Unfall einen Telefonmasten an der Simmerhauser Straße beschädigt. Den Schaden bezifferte die Polizei damals auf rund 3.000 Euro. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand.

