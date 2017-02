Gerichtliches Nachspiel nach tödlichem Unfall

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Ein Toter und ein Schwerstverletzter sowie ein Fahrzeugschaden in Höhe von rund 50.000 Euro auf der Wildeshauser Straße zwischen Ahlhorn und Wildeshausen – das war die Bilanz eines Unfalls am 15. Februar vorigen Jahres.

Vor der Amtsrichterin in Wildeshausen musste sich am Montag ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Dötlingen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten. Dabei ging es nicht darum, einen Schaden wiedergutzumachen, der so ohnehin nicht wiedergutzumachen ist, sondern um eine Strafe, die dem Angeklagten eine deutliche Lehre ist. Schmerzensgeldzahlungen werden ohnehin über die Versicherungen geregelt.

Im Laufe der Verhandlung wurde zudem deutlich, dass der junge Mann nicht grob fahrlässig oder gar vorsätzlich gehandelt hatte, als er um 6.27 Uhr mit einem Sprinter unterwegs war, um einen Rollstuhl auszuliefern. Laut Anklage war der Dötlinger bei Schneematsch und Dunkelheit zu schnell gefahren, geschleudert und in den Gegenverkehr gekommen. Dort prallte der 24-Jährige frontal mit einem Taxi zusammen, in dem ein 66-jähriger Fahrer einen 81-Jährigen zur Dialyse nach Oldenburg brachte.

Beide Insassen mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 81-Jährige verstarb wenig später an den Folgen der Verletzungen im Krankenhaus. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass ihm fünf Monate später der Unterschenkel amputiert werden musste. Er leidet seitdem unter extrem starken Schmerzen.

„Durch vorsichtigere Fahrweise hätte er den Unfall vermeiden können“, betonte die Staatsanwältin, die am Ende 2.000 Euro Strafe und einen Monat Fahrverbot verlangte. Denn erschwerend kam für den 24-Jährigen dazu, dass er am 15. Juli in Hannover mit dem Handy am Ohr im Sprinter gesehen und angezeigt worden war. „Ganz offenbar haben Sie es nicht begriffen“, so der eine Nebenklägervertreter zu dem Angeklagten. Er rate deshalb auch zu drei Monaten Fahrverbot.

Laut Gutachter war der Dötlinger mit rund 80 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Der Angeklagte konnte sich an eine genaue Unfallursache nicht erinnern. Unvermittelt sei das Heck ausgebrochen, sagte er. „Dann hat es schon geknallt.“ Ihm fehlt ebenso die Erinnerung wie dem Taxifahrer aus Lohne. Immerhin konnte der 24-Jährige im Gericht Worte der Entschuldigung gegenüber dem Fahrer und der Witwe des Beifahrers finden. „Ich würde es gerne wieder rückgängig machen“, sagte er.

„Es war eine Tragödie für alle Beteiligten“, so die Staatsanwältin. „Ein Sorgfaltsverstoß mit schwerwiegenden Folgen.“ Dieser Bewertung schlossen sich alle an. Die Verteidigerin versuchte jedoch zu erreichen, das Fahrverbot zu vermeiden. „Er ist kein Raser und kein leichtfertiger Typ“, sagte sie. Die Richterin schloss sich jedoch der Staatsanwältin an. Sie reduzierte aber die Strafe auf 1.600 Euro da sich der 24-Jährige in Ausbildung befindet.