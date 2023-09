„Sie hat sich in einem Brief bei mir bedankt“: Jana Schnittker hat ein Leben gerettet

Von: Dierk Rohdenburg

Jana Schnittker wirbt für die Typisierung: Sie hat mit ihrer Stammzellenspende ein Leben gerettet. © Lange

Wildeshausen sucht nach einem Stammzellenspender für den todkranken Thorsten Wiemeyer. Die Wildeshauserin Jana Schnittker hat bereits ein Leben gerettet.

Wildeshausen – Thorsten Wiemeyer ist todkrank. Wie berichtet, ist bei dem 46-jährigen Wildeshauser zum dritten Mal Lymphdrüsenkrebs ausgebrochen. Nur eine Stammzellenspende kann ihn noch retten. Derzeit wird er mit einer Chemotherapie behandelt.

Deshalb wird jetzt sein genetischer Zwilling gesucht – und das am Samstag, 16. September. Von 12 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion in der Mensa der Realschule Wildeshausen angeboten werden, um die Zahl der potenziellen Spender zu erhöhen. Jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren kann sich registrieren lassen. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) übernimmt die Kosten in Höhe von 40 Euro für die Typisierung.

Stammzellenspende: Jana Schnittker aus Wildeshausen hat bereits ein Leben gerettet

Jana Schnittker aus Wildeshausen hat sich bereits typisieren lassen. Sie hat sogar schon ein Menschenleben gerettet. Mit 17 Jahren hatte sie sich an einer Aktion der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Oldenburg beteiligt. „Mit einem Wattestäbchen wurde etwas Speichel von der Innenseite der Wange entnommen. Das war es“, so die Wildeshauserin. Diese Aussage überraschte selbst ihren Vater Dirk. „Nur ein Wangenabstrich?“, fragte er damals erstaunt. „Ich habe mich vor über 30 Jahren registrieren lassen. Da wurde noch Blut abgenommen, und ich habe 50 Mark für den Test bezahlt“, erinnert sich der Inhaber der Bäckerei und Konditorei an der Westerstraße in Wildeshausen. Er sei aber niemals als Stammzellenspender angefragt worden.

Ganz anders verlief es bei Schnittkers Tochter. „Kurz nach meinem 18. Geburtstag bekam ich einen Brief von der DKMS, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich als Spenderin infrage komme“, berichtet die junge Frau. Sie stimmte einer Blutentnahme bei ihrem Hausarzt zu.

„Als sie mich dann zu einem Gespräch ins Klinikum Mitte einluden, wurde mir doch etwas mulmig“, gesteht die heute 19-Jährige. Doch dort habe man ihr in aller Ruhe den weiteren Ablauf bis ins kleinste Detail erklärt. Ihr sei auch verdeutlich worden, dass sie – nach einer Bedenkzeit – an ihre Zusage gebunden sei, weil die Erkrankte sich auf sie verlassen müsse.

„Sie hat sich in einem Brief bei mir bedankt“: Rettung für Frau aus Bergisch-Gladbach

Das war für Jana Schnittker keine Frage. „Die Knochenmarkspende in Bremen lief ab wie bei einer Dialyse. Ich war etwa vier Stunden an einen Apparat angeschlossen, der die Stammzellen aus meinem Blut gefiltert hat“, berichtet sie. Weil so genügend Stammzellen gewonnen werden konnten, musste sie nicht einmal operiert werden. Ein Druckgefühl sei die einzige Nebenwirkung gewesen. Die DKMS habe sich danach in regelmäßigen Abständen nach ihrem Wohlbefinden erkundigt.

Später, so Jana Schnittker, habe sie dann erfahren, dass ihre Stammzellen einer Frau aus Bergisch-Gladbach das Leben gerettet haben. „Sie hat sich in einem Brief bei mir bedankt“, erzählt sie. Sie würde auf jeden Fall wieder Stammzellen spenden.