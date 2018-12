Geregeltes Ende einer „Wohlfühlapotheke“

Wildeshausen - Derzeit gibt es fünf Apotheken in Wildeshausen. Mit dem neuen Jahr werden es nur noch vier sein, denn Monika Rickwärtz schließt nach rund 20 Jahren als Inhaberin die „Apotheke am Wall“ am Westertor. Die 66-Jährige möchte in Zukunft mehr freie Zeit haben. Einen Nachfolger wird es nicht geben, es wurde aber auch keiner gesucht.

Am letzten Tag des Jahres sind die Kunden vormittags zu einem Abschiedsumtrunk eingeladen. Einen gesunden Tee und ein paar Kekse gibt es bei Rickwärtz aber auch an gewöhnlichen Tagen. Von Anfang an wollte die Wildeshauserin eine „Wohlfühlapotheke“ bieten, in der Kunden eine umfassende Beratung bekommen, die manchmal sogar dazu führen kann, dass Rickwärtz von einem Medikamentenkauf abrät, weil es der gewünschten Genesung gar nicht unbedingt zuträglich ist. „Das ist von der Einnahmeseite natürlich nicht klug“, sagt die Apothekerin. Doch wenn es danach gegangen wäre, so ihre Einschätzung, hätte sie ihr Geschäft ohnehin besser an anderer Stelle betreiben müssen.

Die Wildeshauser Geschichte begann, als Ehemann Thomas vor 24 Jahren die Räume am Westertor übernahm. Monika Rickwärtz war damals vorrangig in anderen Apotheken als Vertretung aktiv und genoss es, dort weniger kaufmännisch, sondern eher beratend tätig zu sein. Am 11. Mai 1999 übernahm sie jedoch das Wildeshauser Geschäft, weil ihr Mann ganz plötzlich verstorben war. „Diesen Schritt, hier weiterzumachen, habe ich nie bereut“, sagt Rickwärtz rückblickend, die ihr Engagent mit „viel Arbeit, wenig Ertrag, hoher Miete und tollen Kunden“ beschreibt.

Die Immobilie am Westertor war nach Einschätzung der 66-Jährigen von Anfang an nicht optimal. Weil eine Apotheke Sanitärräume benötigt, musste die rückwärtig gelegene Wohnung kostspielig mitgemietet werden. Dennoch konnte das Geschäft von Anfang an nicht das bieten, was moderne Ladenlokale heute haben müssen. „Wichtig ist beispielsweise ein großer Freiwahlbereich“, sagt Rickwärtz. Dabei handele es sich um all die Waren, die nicht auf Rezept verkauft werden. Voraussetzung für einen Erfolg mit diesen Artikeln sei jedoch auch eine rege Laufkundschaft, die am Westertor nicht existiert.

An Medikamenten auf Rezept können Apotheken nach Auskunft von Rickwärtz nur noch gut verdienen, wenn Kunden viele Bescheinigungen vom Arzt einreichen. Das liegt an einer vom Gesetzgeber festgelegten Pauschale.

Die „Apotheke am Wall“ hat jedoch viele Kunden, die von den Fachärzten am Krankenhaus Johanneum kommen. Da sind die Medikamente zwar oft kostspielig, die Zahl der Rezepte hält sich jedoch sehr in Grenzen.

Ein wesentlich wichtigerer Grund für die Schließung der Apotheke ist nach Auskunft von Rickwärtz jedoch, dass ab dem kommenden Jahr in allen Apotheken das Securpham-System eingeführt werden muss. Ab dann müssen viele Arzneimittelpackungen bei der Abgabe überprüft werden, um die Herkunft und die Verwendung nachweisen zu können. „Das System ist sehr teuer“, so die Pharmazeutin. „Das möchte ich nicht mehr investieren.“

Vielleicht ja aber ein Nachfolger? Rickwärtz winkt ab. „In diese Apotheke müsste man bis zu 125 000 Euro investieren, um sie weiterzuführen. Das kann man niemandem – schon gar nicht einem jüngeren Kollegen – raten, weil es hier dann immer noch nicht optimal wäre.“

Am Silvestervormittag ist nun also Schluss. „Ich bin froh darüber. So können die Kunden die Apotheke in guter Erinnerung behalten“, sagt Rickwärtz. Ihre Fachangestellten hätten alle schon neue Stellen gefunden. Sie wechseln vor Ort, sodass die Stammkunden zu anderen Apotheken gehen könnten und bekannte Gesichter sehen würden. Rickwärtz selbst freut sich, ihr Zuhause in Wildeshausen ausgiebig genießen zu dürfen und endlich mehr Zeit für ihren breiten Freundeskreis in anderen Städten zu haben. - dr