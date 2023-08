Damit die Kasse der Kleiderkammer stimmt

Von: Ove Bornholt

Teilen

Rund 100 Kunden kommen pro Tag in die Kleiderkammer, in der Gerda Instinsky (links) und Anita Brengelmann ehrenamtlich arbeiten. © bor

Gerda Instinsky arbeitet an der Kasse der Kleiderkammer am Bahnhof Wildeshausen. Sie ist eine von 16 Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass Kunden günstig gute Kleidung erhalten.

Wildeshausen – Ob jung oder alt, bulgarisch, ukrainisch oder deutsch, eher auf Nachhaltigkeit aus oder wegen eines schmalen Einkommens: Die Kleiderkammer Wildeshausen steht allen Kunden offen. Das ist allerdings nur möglich, weil 16 ehrenamtliche Frauen mehrmals pro Woche dort arbeiten, Kleidung sortieren und aufhängen oder an der Kasse stehen. Eine davon ist die Wildeshauserin Gerda Instinsky.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau war früher für Selve, Piening und Rewe angestellt. Die 65-Jährige ist mittlerweile Rentnerin und arbeitet nun auch schon seit vier Jahren bei der Kleiderkammer. Die Vermittlung lief damals über die Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“, die die Presse in loser Folge einlädt, um über Ehrenamtliche wie Instinsky zu berichten.

Rund 100 Kunden pro Tag

Die Seniorin, die sich auch bei der Blutspende engagiert, ist natürlich bei der Kleiderkammer, um Menschen zu helfen. Aber auch, weil „ich noch einmal etwas machen wollte“, wie die verwitwete Frau erzählt. „Es hat mir im Einzelhandel immer Spaß gemacht. Ich mag es, mit Kunden zu arbeiten“, sagt sie. „Und mit Geld“, ergänzt die 65-Jährige mit einem Lachen.

Die erste Zeit hatte sich Instinsky um die Wäsche-Abteilung gekümmert und auch Ware sortiert. Nun steht sie zweimal pro Woche für jeweils drei Stunden an der Kasse. Und weil es kein digitales System gibt, ist Kopfrechnen gefragt. Oft suche sie auch das Gespräch mit den Kunden, berichtet die Ehrenamtliche. Von denen gibt es reichlich. An normalen Tagen kommen rund 100 Menschen in die Kleiderkammer am Bahnhof. Dabei kommt es auch mal zu Konflikten, wenn sich Besucher daneben benehmen oder sogar die eigentlich ja schon recht günstige Ware klauen. Aber solche Vorfälle sind die Ausnahme. „Viele ältere Damen erzählen gerne und freuen sich, dass sie hier in Ruhe einkaufen können“, schildert Instinsky den typischen Alltag. Herzlich pflegt sie den Kontakt zu den Kunden.

Dass alle Besucher mit Ware versorgt werden können, liegt an den weiterhin umfangreichen Spenden. Befürchtungen, dass wegen der hohen Inflation weniger Kleidung zur Verfügung gestellt wird, hätten sich nicht bewahrheitet, freut sich die Kleiderkammer-Leiterin Anita Brengelmann. Zurzeit gebe es sogar eine besondere Rabatt-Aktion: jedes Teil für einen Euro. Und Instinsky steht an der Kasse, wo sie alles genau abrechnet.