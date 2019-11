Gerd Harms macht Schluss mit den „Muckis“

Der 80-Jährige züchtet seit Jahrzehnten Kaninchen und wurde deutscher Meister

+ Zwei Seiten des Züchterlebens: Am Computer legt Gerd Harms Stammbäume an. Draußen begutachtet er vor dem Stall seine Kaninchen, in diesem Fall einen Rammler der Rasse Kastanienbraune Lothringer. Fotos: bornholt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Wer Gerd Harms fragt, wo denn die Karnickel seien, sieht sich mit einer ausgestreckten Hand konfrontiert. „Das Wort kostet fünf Mark“, sagt der 80-Jährige und lächelt verschmitzt. Nein, er redet von Kaninchen oder seinen „Muckis“. Die züchtet der Wildeshauser seit den 70er-Jahren. Doch nun ist bald Schluss – aus Altersgründen. „Ich bin jetzt 80. Soll ich das auf die Spitze treiben?“, fragt er rhetorisch und ergänzt: „Ich habe doch schon jede Menge Urkunden und Pokale.“ Dabei zeigt er auf Regalbretter, die sich unter der Last schon zu biegen scheinen. Hier, im ehemaligen Partykeller unterm Haus am Hubertusweg auf dem Katenbäker Berg ist das etwas unordentliche, aber sehr urige Reich des Züchters, in dem er sich manche Stunde seiner Passion hingab. „Das artet schon in Arbeit aus. Aber durch mein Hobby habe ich unheimlich viele Zuchtfreunde bundesweit gewonnen“, blickt er zufrieden auf die Früchte seines Engagements zurück. Harms war jahrzehntelang Vorsitzender des Kleintierzüchtervereins I 23, den er als einer von sieben Männern am 27. Januar 1973 in der Gaststätte „Schönherr“ in Düngstrup mitgründete.