Gerd Drews schließt Tür zum Angelgeschäft

Wildeshausen - Ein weiteres inhabergeführtes Fachgeschäft in Wildeshausen schließt zum Jahresende. Der Angelladen an der Huntestraße öffnet am Sonnabend, 31. Dezember, ein letztes Mal und veranstaltet eine Tombola für die Kunden.

Doch Inhaber Gerd Drews kündigt schon jetzt an, dass das Geschäft nach einer Renovierung mit neuem Inhaber wenige Monate später neu eröffnet wird. „Ein solches Fachgeschäft hat Wildeshausen auch verdient“, sagt der 66-Jährige, der sich gleichermaßen seinen Ruhestand verdient hat und sich ab kommendem Jahr ganz entspannt die Tage aussuchen will, an denen er zum Angeln geht. „Und wenn das Wetter schlecht ist, dann lese ich ein gutes Buch. Da habe ich auch Nachholbedarf“, sagt Drews.

Der Laden an der Huntestraße gehört mit Sicherheit zu den Geschäften in der Wittekindstadt, die am längsten von einem Inhaber geführt werden. Im September 1982 öffnete Drews den Laden. Auf der Fläche nebenan bot seine Frau Maria im Geschäft „Dit un Dat“ Geschenke und schöne Dinge an. Dieser Betrieb ist mittlerweile über die Westerstraße an den Markt (jetziger Name „Le Cadeau“) gewechselt, wird aber wohl im kommenden Frühjahr ebenfalls aus Altersgründen aufgegeben.

Drews verfügt über 80 Quadratmeter Verkaufsfläche. Er nutzt das ehemalige Kino im hinteren Bereich als Lager und für eine Neuheiten-Messe zu Beginn jeden Jahres. In diesen Tagen läuft bei ihm hingegen der Abverkauf der Waren. „Ich möchte es so gut wie es geht zu Ende bringen“, sagt der Geschäftsmann, der die Aufgabe seines Ladens als „schwere Entscheidung“ bezeichnet. Er selbst ist Angler und nennt die umfassende Beratung und Reparaturen als sein großes Plus. „Das kennzeichnet ein Fachgeschäft“, betont er. „Du musst vor Ort verkaufen. Im Internet geht das nicht.“

Für Drews ist es sehr wichtig, dass in Wildeshausen ein Fischereiverein mit mehr als 1.000 Mitgliedern aktiv ist. „Man kann nur von den organisierten Anglern leben“, weiß er und verweist gleichzeitig auch auf Pachtgemeinschaften an der Hunte, deren Aktive bei ihm eingekauft haben.

Am Sonnabend verabschiedet sich Drews von den Kunden. Diese haben bei größeren Einkäufen Lose erhalten und können nun einen Preis gewinnen. Wer besonderes Glück hat, verlässt den Laden am letzten Tag mit einer hochwertigen Angelrute.

