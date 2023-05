Neuer Parkplatz an der Kleinen Wallstraße ab Montag geöffnet

Von: Dierk Rohdenburg

Stadtplanerin Marleen Meinel, Ratsfrau Evelyn Goosmann, Ratsherr Matthias Kück, Bürgermeister Jens Kuraschinski, Ratsfrau Gudrun Brockmeyer und Baudezernent Manfred Meyer (v.l.) bei der Eröffnung. © dr

Ab Montag ist der neugestaltete Parkplatz an der Kleinen Wallstraße in Wildeshausen nutzbar.

Bereits am Freitag wurde die Fläche mit 18 Stellplätzen und einem Behindertenparkplatz von Stadtplanerin Marleen Meinel, Ratsfrau Evelyn Goosmann, Ratsherr Matthias Kück, Bürgermeister Jens Kuraschinski, Ratsfrau Gudrun Brockmeyer und Baudezernent Manfred Meyer eröffnet. Die Baumaßnahme dauerte rund zweieinhalb Monate und soll eine neugestaltete Verbindung zwischen dem Stadtwall und den Parkanlagen an der Hunte schaffen. Für die Umgestaltung fielen drei Parkplätze weg, sodass mehr Grün angepflanzt werden konnte. Neben sechs Gledizien wurden Stauden, Gräser und Bodendecker in die Erde gebracht. Durch die Neugestaltung entstand eine direkte Fußgänger- und Radfahrerverbindung über den Parkplatz. Die Asphaltfläche wurde durch Rasenfugensteine ersetzt, um die Versiegelung der Fläche zu vermindern. Die Maßnahme kostet 183 779 Euro. Sie wurde zu zwei Dritteln durch das Programm „Zukunft Stadtgrün“ gefördert und ist das erste abgeschlossene Projekt des Pakets.