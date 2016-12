„Genuss am Fluss“ mit Workshops

Auftakt wieder mit prominentem Gast

+ Hochwertiges Kunsthandwerk, edle Gastronomie und etablierte Musiker prägten das Festival „Genuss am Fluss“. Torsten Koschnitzke (gelbes Shirt) gehört zu den Organisatoren. - Foto: dr

Wildeshausen - Wer genau am 8. September kommenden Jahres auf die Bühne von „Genuss am Fluss“ auf der Wiese zwischen der Alexanderkirche und dem Restaurant „Altes Amtshaus“ in Wildeshausen auf die Bühne tritt, um die Besucher mit seiner Musik zu begeistern, steht noch nicht fest. Sicher aber ist, dass es ein „großer Name“ sein soll. Das Organisatoren-Team, mittlerweile ohne Walter Bialek, hat die vertragliche Zusage von drei Künstlern. „Noch ist aber nicht entschieden, wer letztendlich an dem Freitag zum Auftakt des Festivals auftritt“, berichtet Mit-Veranstalter Torsten Koschnitzke.

Die Weichenstellung erfolgt in den kommenden Tagen, denn die Veranstalter schwanken noch, ob es sich um einen deutsch- oder englischsprachigen Künstler handeln wird.

Die zweite Auflage des Festivals ist für das Wochenende vom 8. bis 10. September geplant und soll noch größer, interessanter und schöner werden. „Die Aussteller sind fast alle gebucht“, so Koschnitzke. „Wir wollen diesmal auf jeden Fall noch interaktiver werden.“ So könnten die Besucher beispielsweise an den Ständen an Workshops teilnehmen. Wer will, könne Blumengestecke und Schmuck herstellen oder Marmelade kochen.

Schon bei der ersten Auflage, die 2015 über die Bühne ging, legten die Veranstalter ein besonderes Augenmerk darauf, dass in einem gehobenen Ambiente hochwertiges Kunsthandwerk präsentiert wird. Dazu kam ausgesuchte Gastronomie aus der Region. Finanziert wurde das Festival aus den Eintrittsgeldern und durch eine Reihe von Sponsoren. So war und ist die Volksbank Wildeshauser Geest mit an Bord.

Zum Auftakt hatte das Organisatoren-Team den deutschen Sänger Stefan Gwildis auf die Bühne gebracht, der weit über 1 000 Besucher begeisterte und spontan in Wildeshausen blieb, um bei „Genuss am Fluss“ zu feiern. Das Festival war weit über die Grenzen der Kreisstadt beachtet worden. Es soll sich zukünftig jährlich mit dem Huntesommer auf der Burgwiese abwechseln. - dr