„Genuss am Fluss“ auf Gut Spasche

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Das Festival „Genuss am Fluss“ zieht um: Statt an der Herrlichkeit bei der Alexanderkirche in Wildeshausen wird künftig auf dem Gelände der Privatschule „Gut Spascher Sand“ an der Glaner Straße gefeiert. Die erste Auflage soll 2021 an einem Wochenende kurz vor den Sommerferien, also vor dem 22. Juli, über die Bühne gehen. Wieder werden Tausende Besucher erwartet. „Wir haben hier die Infrastruktur, um das zu realiseren“, so Henning Emler von Maydell, Geschäftsführer der Privatschule. Noch ist kein Künstler fest verpflichtet, aber es wird sich um namhafte Personen bemüht. Denkbar wäre zum Beispiel der Musiker Stefan Gwildis, der bereits 2015 bei dem Festival auftrat, oder Popsänger Purple Schulz in Verbindung mit Heinz Rudolf Kunze.

Die Organisatoren Stefan Iken und Torsten Koschnitzke teilten die Änderung des Standorts am Dienstag mit. Bis dahin war unklar, ob die Veranstaltung überhaupt fortgesetzt wird. Das Duo begründete die Entscheidung für Gut Spasche mit anhaltenden Schwierigkeiten am bisherigen Standort. Die „Genuss am Fluss“-Auflage 2019 an der Herrlichkeit war abgesagt worden, weil die Veranstalter mangelnde Unterstützung seitens der Stadt beklagten. Es ging unter anderem um Versicherungsfragen und die Nutzung des Geländes mit schweren Maschinen, was eventuell Beschädigungen nach sich gezogen hätte. In der Folge kam es zu nichtöffentlichen Gesprächen, die aber keine Lösung brachten. „Wir haben keine neuen Antworten bekommen“, sagte Koschnitzke jetzt. Umso mehr freut es ihn und Iken, dass sicht mit der Privatschule „Gut Spascher Sand“ eine neue Option ergeben hat. „Wir sind selig gewesen, hier etwas zu finden“, so Koschnitzke. Theoretisch wäre die Burgwiese in Wildeshausen auch eine Alternative gewesen. Doch Iken und Koschnitzke befürchteten die gleichen Probleme wie an der Herrlichkeit.

Mit der räumlichen Veränderung geht auch eine Vergrößerung einher. So sind statt der bisherigen 50 bis 60 Aussteller jetzt 100 oder mehr angedacht. „Sonst verlieren sich die Stände auf dem weitläufigen Gelände“, erklärte Koschnitzke, der schon an eine „Pagodenstadt“ denkt. „Wir stoßen damit in die Kategorie der ganz großen Landpartien wie Gut Horn oder Schloss Gödens vor.“

Eigentlich war angedacht, schon 2020 durchzustarten, aber aus diversen Gründen geht es erst 2021 los. Zum einen sind für das kommende Jahr schon diverse Veranstaltungen in Wildeshausen geplant, die sich um die Verleihung der Stadtrechte vor 750 Jahren drehen. Zum anderen verlegen Iken und Koschnitzke das Festival vom September auf ein Wochenende vor den Sommerferien. So sollen die Spascher Schüler stärker eingebunden werden – mit einer Aufführung, einem Musical und eventuell einer Projektwoche. Das verkürzt allerdings die Planungszeit um wichtige Monate. Ein weiterer Grund für 2021 ist, dass mit der Insolvenz von SSC Wind ein Großsponsor überraschend ausgefallen ist. Die Finanzierungslücke konnte laut den Veranstaltern aber mittlerweile geschlossen werden.

Die Veranstalter hoffen auch, dass sie im Juli bessere Chancen auf gutes Wetter haben, nachdem das alle zwei Jahre durchgeführte Festival 2017 stark unter dem Regen zu leiden hatte. Am neuen Standort bietet sich die Aula als Ausweichort für kleinere Konzerte an. Außerdem können die Aussteller teilweise regengeschützt in Gebäuden der Schule beziehungsweise des Kindergartens untergebracht werden. Auch das angrenzende Spascher Sand Resort mit Geschäftsführer Ingo Stritter beteiligt sich an der Organisation.

Damit die Leitung der Privatschule besser planen kann, sei der Abstand von zwei Jahren zu bevorzugen, ergänzte von Maydell die Ausführungen von Koschnitzke und Iken. Der Schulgeschäftsführer nahm Kontakt zu den Organisatoren auf, nachdem er vom Scheitern der 2019er-Auflage erfahren hatte. Von Maydell möchte Spascher Sand für Wildeshausen öffnen und hofft, dass sich viele Besucher bei „Genuss am Fluss“ ein Bild von der Anlage machen. Zum Parken böten sich mit den Pferdekoppeln an der Glaner Straße geeignete Flächen an. „Bessere Voraussetzungen für ein herrliches Event gibt es nicht“, blickte Koschnitzke schon mal optimistisch in die Zukunft. Und auf einen Fluss muss er auch nicht verzichten: Statt der Hunte schlängelt sich die Brookbäke über das Gutsgelände.