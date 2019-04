Autor und Aktivist Tobi Rosswog

+ © Meyer Autor Tobi Rosswog schilderte seine Erfahrungen. © Meyer

Wildeshausen – Der Aktivist und Buchautor Tobi Rosswog warb am Mittwochabend in der Wildeshauser Buchhandlung „Bökers am Markt“ für einen grundlegenden Lebensumbruch. In seinem Buch „After Work – Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit“ beschreibt er seine Visionen. In angenehmer Atmosphäre spitzten rund 20 Interessierte ihre Ohren.