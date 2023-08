Genetischer Zwilling für Thorsten gesucht: Aktion am 16. September in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Benötigt dringend eine Stammzellenspende: Thorsten Wiemeyer aus Wildeshausen. © Lange

Wildeshausen – In Wildeshausen haben sich mittlerweile einige Aktive zusammengeschlossen, um dem dreimal an Krebs erkrankten Thorsten Wiemeyer sowie allen anderen Menschen, die dringend eine Stammzellenspende benötigen, zu helfen.

Innerhalb von wenigen Tagen haben die Aktiven erste Absprachen mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspender Datei) getätigt und eine Registrierungsaktion für Samstag, 16. September, von 12 bis 16 Uhr in der Mensa der Realschule Wildeshausen an der St.-Peter-Straße 2 organisiert.

Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registrieren. 17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag automatisch in der Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern berücksichtigt. Die Registrierung als Stammzellspender bei der DKMS ist ausschließlich für Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland möglich.

Die Typisierung erfolgt, indem mit einem Wattestäbchen ein Abstrich der Wangenschleimhaut vorgenommen wird. Das ist komplett schmerzlos.

Dritte Krebsdiagnose bei Thorsten Wiemeyer

Die Angehörigen von Thorsten Wiemmeyer sind an die Öffentlichkeit getreten, weil bei ihm vor wenigen Wochen zum dritten Mal die Diagnose Lymphdrüsenkrebs gestellt wurde. Um überleben zu können, ist der 46-Jährige nun auf eine Stammzellenspende angewiesen. Seine Familie, Freunde und Bekannte wünschen sich von Herzen, dass Thorsten bald seinen genetischen Zwilling findet und wieder vollständig gesund werden kann. Aber auch, wenn in Wildeshausen niemand direkt helfen kann, so sind die registrierten Menschen weltwelt in einer Datenbank und können möglicherweise woanders helfen.

Jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. Wer sich nicht registieren lassen kann oder darf, kann Geld spenden. Das ist möglich auf das DKMS Spendenkonto mit der IBAN DE17700400608987000558 Verwendungszweck TWW001, Thorsten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter dkms.de