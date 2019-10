Generalprobe für WM geglückt

Wildeshauser Tanzpaare bei der Norddeutschen Meisterschaft erfolgreich

+ So sehen Sieger aus: Andreas Müller und Lena Kellermann, Carmen Anica Wenzel und Sascha Kai Oltmann sowie Andrea Holst und Axel Jastroch vom Wildeshauser Tanzzentrum (v.l.). Foto: WitZ

Wildeshausen – Auf dem Weg zur Discofox-Weltmeisterschaft in Bietigheim-Bissingen (bei Stuttgart) ist für die Titelverteidiger aus der Kreisstadt, Carmen Anica Wenzel (37 Jahre) und Sascha Kai Oltmann (49 Jahre), die Generalprobe bei den Norddeutschen Meisterschaften in Garbsen bei Hannover geglückt. Sie siegten am Sonnabend souverän. Doch zwei weitere Wildeshauser Formationen konnten ebenfalls auf sich aufmerksam machen.