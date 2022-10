Landräte und Verbände senden Hilferuf an die Politik: Versorgung sichern

+ © - Landrat Christian Pundt. © -

Landkreis – Die Gemeinschaft „Das Oldenburger Land“, die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammer Oldenburg, der Arbeitgeberverband Oldenburg und der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Jade“ voranschreitende Energie- und Wirtschaftskrise“ mit einem Hilferuf an die Politik gewandt.

In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Ministerpräsident Stephan Weil, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Umweltminister Olaf Lies und die Oldenburgischen Abgeordneten in den Parlamenten fordern die Landkreise und kreisfreien Städte im Oldenburger Land gemeinsam mit IHK, Handwerkskammer sowie den beiden Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden schnelle und nachhaltige Konzepte zur Sicherung der Energieversorgung und der Bewältigung der extrem steigenden Beschaffungskosten.

„Die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Verwerfungen auf den internationalen Energiemärkten wirken sich auch auf das Oldenburger Land mit allen Konsequenzen unmittelbar aus“, schreiben der Vorsitzende der Gemeinschaft „Das Oldenburger Land” Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg, IHK-Präsident Jan Müller, Handwerkskammerpräsident Eckhard Stein, der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Oldenburg, Michael Waskönig, der Präsident des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbandes Jade, Tom Nietiedt, und auch Landrat Christian Pundt. Absehbar werde es nicht nur zu weiteren erheblichen Kostensteigerungen in den einzelnen Energiesparten kommen, die viele Unternehmen, aber auch die meisten Bürger finanziell überfordern werden. Auch das Abschalten von Energienetzen sei in der gegenwärtigen Situation ein durchaus realistisches Szenario.

Vorübergehende Nutzung der Kernkraft gefordert

„Die daraus resultierenden Folgen für das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in unserem Land besorgen uns sehr“, erklären die Unterzeichner. „Diese sich zuspitzende Entwicklung erfordert eine konzertierte und regionsübergreifende Reaktion aller Akteure zur Abwendung eines solchen Szenarios. Ein ganzheitlicher Ansatz zwischen Land, Bund und europäischer Ebene sollte darauf zielen, kurzfristig alle derzeit zur Verfügung stehenden Energieerzeugungsmöglichkeiten zu nutzen. Neben Kohle und Gas gehört dazu auch die weitere vorübergehende Nutzung der Kernkraft.“

Neben der Versorgungssicherheit von Bevölkerung und Unternehmen müsse die Politik aber auch die Entwicklung der Energiekosten deutlich wirksamer begrenzen, damit der wirtschaftliche Schaden durch unzählige Zahlungsunfähigkeiten für Bürger wie für die Unternehmen begrenzt werden könne, so die Verfasser des Schreibens. „Eine konsequente Deckelung der Energiepreise ist daher aus unserer Sicht dringend geboten.“

Gasumlage begrüßt

Die Unterzeichner begrüßen es, dass die geplante Gasumlage als zusätzliches preissteigerndes Instrument nun doch nicht mehr eingeführt werden soll. Um gravierende soziale und ökonomische Verwerfungen abzuwenden oder wenigstens zu vermindern, müssten jetzt konsequente politische Maßnahmen ergriffen werden, auch wenn dies den Staatshaushalt für einige Jahre massiv belasten werde.

„Für die Sicherung unserer Demokratie und der finanziellen Überlebensgrundlagen von Bevölkerung und Wirtschaft dürfte aber eigentlich kein Preis zu hoch sein”, so die Unterzeichner. Daher fordern sie die politischen Vertreter auf, ihren Einfluss geltend zu machen, um gemeinsam „alle Segel zu setzen, die im Interesse der gesamten Volkswirtschaft eine größtmögliche Sicherheit für Bürger sowie Unternehmen schaffen”.