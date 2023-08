Feuer bei Hydrotec in Wildeshausen: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Das Feuer ist aus: Die Kräfte mussten bei sommerlicher Hitze hart kämpfen. © Rullhusen

Wildeshausen – Ein Brand in einer Halle des Wildeshauser Unternehmens Hydrotec hat am Sonntagabend fünf Feuerwehren auf den Plan gerufen.

Etwa 100 Kräfte waren im Einsatz. Gegen 19 Uhr war das Feuer gelöscht. Zum Schadensbild drangen zunächst keine Erkenntnisse an die Öffentlichkeit. Das Feuer war in einer Halle ausgebrochen, in der Gabelstapler abgestellt waren.

Es entfachte eine weithin sichtbare starke Rauchentwicklung. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Feuerwehrmann litt allerdings nach dem kräftezehrenden Einsatz unter Kreislaufproblemen. Ausgerückt waren die Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup, Rechterfeld, Dötlingen und Colnrade.