Gelebter Glaube in neuem Gotteshaus

Wildeshausen – Am Eingang des beschaulichen Wohngebietes „Beim grauen Immen-thun“ in Wildeshausen dringt aus einer Halle im Rohbau laute Radiomusik über die Straße. Es wird geschliffen und gehämmert – alles Geräusche, die man nicht mit einem Gotteshaus in Verbindung bringen würde. Und doch entsteht auf dem Grundstück im Mischgebiet ein Gemeindezentrum der Christugemeinde, in dem schon bald gebetet, gesungen und gefeiert werden soll.

Pastor Wladimir Krasnikow ist dort derzeit fast täglich mit Helfern anzutreffen. Der 63-Jährige ist allerdings aktuell weniger seelsorgerisch tätig, sondern mehr als Handwerker in vielen Funktionen. Kein Problem für ihn, denn in seinem „früheren Leben“ hat er unter anderem als Tischler und im Baugewerbe gearbeitet. „In meinem ersten Leben war ich ein sündiger Mensch“, blickt Krasnikow, der in Kasachstan geboren und getauft wurde, zurück. Er habe viel geraucht und Alkohol getrunken. Bis er in der freikirchlichen Kirchengemeinde Gott begegnet und auf den rechten Pfad gekommen sei. „1997 war meine zweite Geburt in Jesus“, sagt er und lächelt dabei. Zusammen mit seiner Frau Olga wohnt er seit 17 Jahren in der Kreisstadt.

Zurück auf die Baustelle an der Bleicherstraße/Ecke Gerberstraße: Der Neubau hat keine Ähnlichkeit mit einer traditionellen Kirche. Fast glaubt man, vor einem Firmengebäude zu stehen. Das Gemeindezentrum befindet sich auf einer Fläche von 3 000 Quadratmetern. Die Halle mit rund 330 Quadratmetern wird zur Kirche ausgebaut. „Sie bietet Platz für 300 Personen“, so Krasnikow. Die weiteren Räume nutze die Gemeinde für die Sonntagsschule, in der Mädchen und Jungen von drei bis sechs sowie sechs bis zwölf und zwölf bis 18 Jahren in Gruppen im christlichen Glauben unterrichtet werden. Es gibt zudem einen Raum für Dolmetscher, in dem der Gottesdienst in zwei weiteren Sprachen – bulgarisch und russisch – übersetzt wird. Kantine, Küche, Sanitäranlagen sowie Technikraum, Bücherei, Gästezimmer und ein Raum für die Lobpreisgruppe runden das Ensemble ab, das die Gemeinde frühestens ab Ende des Jahres nutzen kann. Zunächst das Erdgeschoss und ab 2020 auch das Obergeschoss. Viele Arbeiten erledigen rund 15 Gemeindemitglieder in Eigenleistung, um Kosten zu sparen.

Die Christusgemeinde gibt es seit acht Jahren in Wildeshausen. Die Gläubigen treffen sich regelmäßig zu Gottesdiensten in der Hunteschule. An die Öffentlichkeit treten sie selten. Lediglich die Neujahrsfeier der russischen Gemeinde mit Väterchen Frost sowie Verkleidung und Gesang war immer mal wieder einen Bericht in der Zeitung wert.

Mittlerweile ist die Hunteschule für die Zahl der 50 Gläubigen zu klein geworden. Die Einrichtung soll zudem bald für die Grundschule St.-Peter umgebaut werden. Deshalb war es Zeit, ein eigenes Domizil zu suchen.

Die Gemeinde ist Mitglied im Bund Freikirchlicher Christengemeinden. Die Pfingstbewegung glaubt, dass zur Gemeinde Jesu wiedergeborene Menschen aus allen an der Bibel orientierten Gemeinden und Kirchen gehören. Diese Grundhaltung prägt auch das Verständnis in der ökumenischen Zusammenarbeit. dr