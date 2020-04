Geldspende und Schutzmasken für die Wildeshauser Tafel

Über eine Geldspende von 300 Euro und 200 industriell hergestellte Einmal-Schutzmasken eines anonymen Unterstützers darf sich Tafel-Vorsitzender Gerd Aring (rechts) freuen. Das Geld übergab Joshua Tozan vom Restaurant „AL-TO“ in der Kreisstadt am Dienstagmittag. Die Gaststätte vertreibt ihre Gerichte zurzeit über einen Lieferdienst und bietet den Kunden einen 20-prozentigen Preisnachlass, der für eine soziale Einrichtung ihrer Wahl verwendet werden kann. In der vergangenen Woche profitierte die Tierschutzgruppe Oldenburg-Land (wir berichteten). Aring nahm beide Spenden freudig entgegen. „Solche Unterstützung finde ich echt stark“, sagte der Tafel-Vorsitzende. Foto: bor