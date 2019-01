Geld für neue Polizeiwache bewilligt

Wildeshausen - Wird es wohl doch noch etwas mit dem Umzug der Polizei im kommenden Jahr? Wie unsere Zeitung erfuhr, hat der Haushaltsausschuss des Niedersächsischen Landtages das Geld für den Umbau der Immobilie an der Daimlerstraße in der vergangenen Woche bewilligt.

Heute soll es ein Treffen aller Beteiligten geben, um letzte Details zu klären und dann die Handwerksleistungen auszuschreiben. Konkrete Angaben dazu wollte der stellvertretende Leiter des Staatlichen Baumanagements Ems-Weser in Wilhelmshaven, Alexander Schaub, noch nicht machen, da es noch Abstimmungsbedarf gibt.

Aller Voraussicht nach wird also das nächste Kapitel einer schier unendlichen Geschichte geschrieben. Nachdem die Polizei bereits Jahre lang nach einer neuen Immobilie gesucht hatte, um endlich aus den wenig für den Betrieb geeigneten sowie denkmalgeschützten Gebäuden an der Herrlichkeit herauszukommen, hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius im September 2017 den Umzug für Ende 2018 vermeldet. Ursprünglich standen Ausgaben in Höhe von 1,84 Millionen Euro für die Ausstattung und den Umbau des Gebäudes im Gewerbegebiet im Raum. Hinzu kam der Kaufpreis, der sich auf rund 1,3 Millionen Euro beläuft. Im vergangenen Sommer war aber schließlich von Ausgaben in Höhe von 2,4 Millionen Euro die Rede, um die Dienststelle im Sinne der Beamten herzurichten. Nach damaligen Angaben von Klaus Wieting, Leiter des Staatlichen Baumanagements Weser-Ems, resultierten die Mehrkosten unter anderem aus höheren Aufwendungen für den Brandschutz sowie der Erneuerung der Technik.

Im Oktober gab es Gespräche zwischen der Polizeidirektion und dem Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften, die zum Inhalt hatten, an den Kosten zu arbeiten. Das Projekt wurde neu bewertet. Allerdings kamen schließlich dennoch mehr als die vorher veranschlagten 2,4 Millionen Euro heraus, weil die Baukosten stark gestiegen waren. Das Innenministerium wollte auf Nachfrage unserer Zeitung keine Stellungnahme abgeben und verwies auf die noch ausstehenden Gespräche. Die offizielle Mitteilung über das Bauvolumen sowie geplante Starttermine erfolgt aller Voraussicht nach heute durch die Polizeidirektion in Oldenburg.

Für die Polizeibeamten um Kommissariatsleiterin Gerke Stüven gibt es nun also wieder eine klare Perspektive. Seit vielen Jahren ist bekannt, dass die Gebäude an der Herrlichkeit sanierungsbedürftig sind. Zudem ist die Lage in der Innenstadt für Einsatzfahrten ungünstig, weil die Streifenwagen oft mit Blaulicht durch die Einkaufszone fahren müssen.

Wenn die Polizei umgezogen ist, soll im Wildeshauser Stadthaus ein Büro für einen Kontaktbeamten zur Verfügung gestellt werden. Die Gebäude an der Herrlichkeit dürften dann bald zum Verkauf stehen. Für die Stadt sind sie zu teuer. dr