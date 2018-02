Geld vom Bund für Schulen

Landkreis - Die Gemeinden Ganderkesee, Harpstedt, Hatten, Hude und die Stadt Wildeshausen erhalten ab kommendem Schuljahr tatkräftige Unterstützung bei der baulichen Sanierung ihrer Schulen. Mit der Neuregelung des bundesweiten Finanzausgleichs haben Bund und Länder die Grundlage für zusätzliche Finanzhilfen zugunsten der Kommunen geschaffen.

Laut Pressemitteilung der Bundesregierung erhalten die Länder insgesamt 3,5 Milliarden Euro für die Modernisierung der Schulinfrastruktur – rund 289 Millionen Euro davon fließen nach Niedersachsen. Darüber freut sich auch der CDU-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley: „Das Land hat sich verpflichtet, die Bundesmittel in voller Höhe an die Kommunen weiterzugeben und sie nach einem festgelegten Schlüssel auf die Landkreise und Gemeinden zu verteilen. Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle – vor allem die kommunalen Steuereinnahmen, aber auch Schüler- und Arbeitslosenzahlen sowie die Höhe der aufgenommenen Kassenkredite.“ Danach erhält Ganderkesee 396 050 Euro, Harpstedt 118 815 Euro, Hatten 364 746 Euro, Hude 194 782 Euro, Wildeshausen 310 100 Euro und der Landkreis Oldenburg 1,140 Millionen Euro für die Sanierung von Schulgebäuden. In Niedersachsen können die Mittel auch für die Modernisierung der IT-Infrastruktur in Schulen eingesetzt werden. - dr