Es geht weiter mit „Spasche Live“

Arndt Baeck kündigt neue Konzerte an

+ Musiker und Veranstalter Arndt Baeck aus Hude.

Wildeshausen - Die Konzertreihe „Spasche live“ in der Aula der Wildeshauser Privatschule wird in diesem Jahr fortgesetzt. Sie war vor einem Jahr von dem Huder Musiker Arndt Baeck ins Leben gerufen worden. Die Musiker spielen zunächst in Hude und treten einen Tag später in Spasche auf.